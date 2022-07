Jojo Todynho passa sufoco durante o banho: ‘Estou cheia de estilhaço’

Jojo Todynho passou por um grande susto durante o banho. No sábado (24), a famosa estava no chuveiro, quando o box explodiu.

Pelas redes sociais, Jojo fez um desabafo e contou como tudo aconteceu. Segundo a cantora, ela decidiu tomar banho após conversar com o marido, o oficial do exército Lucas Souza: “Sabe o que é isso aqui gente? Isso é resposta de oração, porque o diabo se levanta e cai, eu sirvo um Deus vivo. Logo depois eu conversei com meu marido e desabafei”, afirmou a famosa, mostrando uma pá cheia de vidro.

Enquanto dava um jeito no banheiro, Jojo Todynho contou ainda que ficou repleta de estilhaço do vidro pelo corpo. Depois, ela disse que ligou para o pastor e ele falou algumas coisas sobre o acontecimento: “Eu tenho uma coisa para falar para vocês. O inimigo se levanta para cair. Conversando com Deus, o que veio na minha mente é aquieta o seu coração”.

Depois do susto, Jojo Todynho ligou para um pastor e desabafou com o marido (Reprodução/@jojotodynho)

Para finalizar, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Multishow) contou que está organizando um culto de ação de graças: “Independente do meu pensamento, do meu posicionamento, eu tenho a minha vida com Deus. Ele conheceu o meu coração”.

Retorno aos palcos

Além de todos os projetos que está desenvolvendo na TV, Jojo Todynho está com um novo trabalho musical, onde ela volta às origens e, por isso, escolheu gravar seu novo clipe em Bangu, região onde tudo começou. A canção faz parte do álbum “Jojo Como Você Nunca Viu” e leva o mesmo nome do bairro carioca.

Jojo Todynho está com quatro projetos em andamento na Globo (Reprodução/@jojotodynho)

Em uma entrevista ao site Em Off, a funkeira contou que nunca deixou de frequentar o bairro e que tem muito orgulho de se manter humilde, mesmo com dinheiro e fama: “Nunca deixei Bangu. O sucesso e o dinheiro nunca tiraram a minha essência”, disse a famosa.

Para a esposa de Lucas Souza, que é oficial do exército, os fãs vão enxergar que a música traz essa essência da cantora, que ficou famosa com o lançamento de “Que Tiro Foi Esse” e ao vencer o reality show “A Fazenda 12″ (Record TV): “Essa música mostra bem isso. O clipe foi gravado em lugares que eu frequentei e frequento até hoje. Foi maravilhoso poder mostrar um pouco da minha origem e vida em forma de música”.

