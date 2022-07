Essa atitude de José Leôncio vai abalar as estruturas de Juma em Pantanal

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) não está mais aguentando conviver com as incertezas de Juma (Alanis Guillen) e, por isso, acaba tomando uma atitude de vilão com a protagonista do remake da Globo.

Depois do casamento, Juma continuará brigando com Jove (Jesuíta Barbosa) e, desta vez, o pai do ex-fotógrafo vai acabar colocando o dedo no relacionamento complicado dos jovens. Em cenas que estão por vir, o rei do gado dirá que vai derrubar a tapera de Juma e ganha o apoio de outros personagens.

Antes disso, o milionário verá o herdeiro sofrendo com uma nova fuga da filha de Maria Marruá (Juliana Paes) , que, mais uma vez, irá embora da fazenda, depois que o marido decide revelar uma foto do Velho do Rio (Osmar Prado), traindo a confiança do guardião das matas.

Juma (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) em cena de Pantanal (Reprodução/Globo)

Ao ver Jove desolado, José Leôncio decidirá agir e, desta vez, será definitivo. Em uma conversa sincera, ele dirá que o filho deve esquecer a vida ao lado de Juma e seguir: “Enterra ela no teu peito! Que nem eu fiz com a sua mãe”, dirá ele.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Por essa armadilha de Ricardo Pereira você não esperava

Em seguida, Jove questiona sobre o filha que a menina-onça espera: “E eu faço o que com o meu filho? O mesmo que o senhor fez comigo?”, responde Jove, ao lembrar que Juma está grávida.

Insistente, Zé afirma que o filho não pode sofrer tanto e que ele não vai apenas assistir o jovem passar pelo mesmo dilema que ele. Neste momento, Jove questiona qual é o plano do pai: “E o senhor pretende fazer o quê?”, pergunta o filho.

O casal protagonista de Pantanal terá uma nova briga (Reprodução/Globo)

Por fim, José Leôncio afirma que vai derrubar a casa de Juma e o filho apoia a decisão: “Então derruba!”, concorda Jove.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo está previsto para outubro, quando a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Mais Você: Louro surpreende Juliano Cazarré ao mostrar sua ‘fivela de respeito’