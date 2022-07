Entenda por que a Rainha convidou Meghan e Harry para voltar ao Reino Unido

A Rainha teria convidado Meghan Markle, o príncipe Harry e os dois filhos do casal, Archie e Lilibet, para passarem umas semanas com ela até o final do verão no hemisfério norte, que acontece até setembro deste ano.

Segundo fontes relataram ao The Sun, os Sussex teriam sido convidados para visitá-la em Balmoral, para onde ela viaja todos os verões. “Os funcionários foram informados de esperar a lista completa de membros da realeza, incluindo Harry, Meghan e seus filhos Archie e Lilibet”, disse uma fonte.

Desde que deixaram seus trabalhos como membros da realeza, Meghan e Harry, no começo de 2020, Meghan e Harry visitaram a família real britânica apenas uma vez, no início de junho, por ocasião do Jubileu de Platina da Rainha. Eles viajaram ao Reino Unido acompanhados dos filhos, Archie e Lilibet.

Uma fonte disse ainda ao Daily Mail que “afirma-se que os Sussex não passariam tempo com outros membros da realeza, como Charles e William” durante a visita.

Intenções da Rainha

Conforme relatado pelo The Sun, o gesto da Rainha Elizabeth II está sendo entendido como uma bandeira de paz para os Sussex, diante dos últimos desentendimentos com a família, principalmente ocasionados pela entrevista que Harry e Meghan deram à Oprah Winfrey e que foi ao ar no ano passado, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido.

Nessa entrevista, o príncipe Harry revelou o motivo pelo qual deixou a Coroa, que teria sido para proteger sua família, uma vez que sua esposa estava sendo vítima de ataques e assédio da imprensa britânica constantemente.

Briga na Justiça

Desde fevereiro deste ano, o príncipe Harry briga na justiça britânica pelo direito a ter segurança paga pelo Reino Unido quando ele, Meghan Markle e seus filhos, Archie e Lilibet, eventualmente visitem o país.

Na semana passada, o juiz Jonathan Swift concedeu ao príncipe Harry, “Permissão para solicitar revisão judicial” sobre a decisão do Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas (da sigla em inglês RAVEC) que removeu o direito automático de Harry à segurança policial do Reino Unido.

Com a decisão, a ação legal do príncipe Harry seguirá agora para uma audiência completa no Supremo Tribunal de Londres entre Harry e o governo do Reino Unido, uma situação sem precedentes nos tempos modernos.

Harry e Meghan perderam a proteção policial paga pela Coroa britânica quando abdicaram de seus cargos como membros seniores da realeza britânica, no início de 2020. O advogado de Harry disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.

A advogada de Harry disse que o duque preferiria financiar a segurança dele e de sua família de forma particular, mas a impossibilidade de que sua equipe tenha jurisdição para ações mais efetivas fora dos Estados Unidos, faz com que sua equipe de segurança seja insuficiente.