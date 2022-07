‘Encontro’: João Neto, da dupla com Frederico, revela em livro que venceu câncer na tireoide

João Neto e Frederico falam no 'Encontro' sobre livro que traz a trajetória da dupla (Reprodução/TV Globo)

A dupla João Neto e Frederico participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (25). Além de cantar seus sucessos, os sertanejos falaram sobre o lançamento de um livro que conta a trajetória deles. Entre as histórias contidas no material está o tratamento contra um câncer na tireoide e o momento em que quase se separaram.

O livro “João Neto e Frederico - a história por trás da fama” foi lançado no fim do mês passado. Nele, João Neto contou em detalhes como foi diagnosticado com câncer na tireoide e como foi o tratamento. Ele disse que conseguiu se recuperar e que a doença foi um impulso para que ele e o irmão lançassem o livro.

“É um projeto que tínhamos muita vontade de fazer, mas estava engavetado. Depois que tive o câncer, falei que não podíamos esperar mais, não. Temos que repassar o que a gente aprendeu para outras pessoas”, disse.

“A gente conta a nossa história, é um livro motivacional, mostra as dificuldades que passamos, o que aprendemos muito, vários amigos fizemos, superamos várias dificuldades”, continuou Frederico.

.@JNeFoficial espantando nossa preguiça nessa manhã e jogando a energia lá pra cima! #Encontro pic.twitter.com/NKS1p3PQUe — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 25, 2022

Fim da dupla

A dupla tem mais de 20 anos de carreira e chegou a pensar em se separar. O episódio também está detalhado na publicação.

“O livro tem a intenção de motivar e incentivar as pessoas por meio da nossa história e revelar alguns segredos. Um dos assuntos que nunca falamos antes em lugar algum é sobre a crise e o rompimento da dupla. Também contamos sobre o que causou a minha gagueira e a deficiência visual do Fred”, revelou João Neto ao falar sobre o livro ao site UOL.

Ele também destacou que muitas histórias dos bastidores do mundo sertanejo também estão presentes no livro, entre elas situações de rivalidades entre músicos.

“Desde o início da carreira focamos em fazer o nosso trabalho e ajudar todos os que tivemos oportunidade. Mas daria para fazer mais um livro com tantas histórias que já vivenciamos e presenciamos sobre sabotagens, ciúmes, ingratidão, enfim, isso existe em todas as áreas”, destacou.

