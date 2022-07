Casa do Príncipe Harry e Meghan Markle é invadida

A casa do príncipe Harry e de Meghan Markle, na Califórnia, na praia de Montecito, foi invadida duas vezes em 12 dias. A informação foi dada pelo The Sun a partir de chamadas policiais realizadas em dois dias diferentes.

De acordo com os registros da Polícia de Santa Bárbara, policiais visitaram a casa dia 19 de maio, às 17h44, e dia 31 de maio, às 15h21. O primeiro dia foi o quarto aniversário de casamento dos Sussex e o segundo dia foi exatamente quando eles viajaram para o Reino Unido para participar das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha.

Ambas as solicitações de visita da polícia foram, segundo divulgado pelo The Sun, ocasionados por relatos de intrusos no local e as duas ocorrências foram registradas como invasão de propriedade, crimes contra a propriedade em “circunstâncias suspeitas” pela polícia de Santa Bárbara.

Ainda de acordo com o The Sun, a polícia de Santa Bábara teria recebido seus chamados de segurança para a casa de Harry e Meghan nos últimos 14 meses.

A vida nos Estados Unidos

Desde que deixaram a Coroa, no início de 2020, Meghan Markle e o príncipe Harry se mudaram para os Estados Unidos, mais precisamente para a praia de Montecito, na Califórnia. Antes, eles passaram alguns meses na casa de Meghan Markle no Canadá.

A propriedade dos Estados Unidos possui um spa, quadra de tênis e um playground privativo para as crianças. O bairro onde eles estão é conhecido por suas propriedades isoladas nas encostas das colinas que prometem a máxima privacidade e, portanto, atraíram uma série de celebridades, incluindo Oprah Winfrey, Tom Cruise e Ellen DeGeneres, que possuem casas lá.

A propriedade de Harry e Meghan está situada em uma estrada particular com uma longa entrada para carros e grandes portões de segurança.

A casa tem ainda nove quartos e 16 banheiros e há informações, embora não confirmadas, de que a propriedade inclui também uma casa de hóspedes separada com dois quartos e dois banheiros.

A residência inclui ainda biblioteca, escritório, spa com sauna seca e úmida separadas, academia, sala de jogos, fliperama, sala de cinema, adega e garagem com capacidade para cinco carros.