Cara e Coragem: Por essa armadilha de Ricardo Pereira você não esperava

Danilo, personagem de Ricardo Pereira na novela “Cara e Coragem”, está em busca da tão sonhada fórmula secreta de Clarice (Taís Araujo) e para conquistar o documento mais valioso da novela da Globo ele vai aplicar um golpe de mestre.

No capítulo desta segunda-feira (25), o vilão da novela de Claudia Souto não está feliz com apenas um pedaço da fórmula secreta e, depois de encontrá-lo dentro do baú de brinquedos de Chiquinho (Guilherme Tavares), ele sabe que Moa (Marcelo Serrado) está com o restante e já tem tudo planejado para conquistar.

Na cena, ele procura Regina (Mel Lisboa) e Leonardo (Ícaro Silva) e avisa como será o plano para enganar o pai do enteado e, também, Pat (Paolla Oliveira), que é uma das principais amigas de Moa: “”Estava o tempo todo com Moa e Pat”, avisa o empresário de “Cara e Coragem”, que ouve de Regina que eles devem criar um plano definitivo para “pegar o resto das páginas que estão com os dublês”.

Mesmo querendo a fórmula, personagem de Ícaro Silva descorda do plano de Danilo em Cara e Coragem (Divulgação/Globo)

Neste momento, o vilão divide com a dupla seu plano para assustar os sócios da Coragem.com e, assim, recuperar a parte que falta da fórmula: “Eu entendi o que você quer fazer, mas acho arriscado”, pondera Leonardo. Já Danilo (Ricardo Pereira) afirma que “tem que ser desse jeito”.

Em breve

Além dos planos de Danilo, quem também terá que criar uma estratégia para não ser desmascarado de vez é Duarte (Kiko Mascarenhas), que se envolverá em mais uma enrascada nos próximos capítulos da novela da Globo.

Em breve, o personagem, que está se passando pelo empresário americano Bob Wright, será flagrado por Teca (Raquel Rocha) em uma verdadeira saia justa com Jéssica (Jeniffer Nascimento) e terá que “assumir” que eles estão tendo um caso.

Em Cara e Coragem, Bob Wright acaba entrando em um novo problema (Divulgação/Globo)

“Ah, é que eu estava discutindo com a Jéssica, coisa nossa, sabe? A Teca chegou, viu a gente ali e achou que estivesse rolando outra coisa”, justificará o farsante. “Você é um irresponsável! Como a Teca entra aqui assim? Menos mal que ela só acha que você tem um romance com a motorista. A solução é simples: vocês assumirem”, vai propor o vilão.

Em seguida, ele dirá à motorista que ela poderá gozar da mesma vida de luxo que leva, fazendo com que a jovem fique chocada e dispare: “Não prometo, mas vou pensar”. As cenas estão previstas para irem ao ar em agosto.

