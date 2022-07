‘The Crown’ terminará com cena controversa do casamento de Charles e Camilla

Sabemos que a quinta temporada de ‘The Crown’ deverá chegar ao catálogo da Netflix em novembro e, para os fãs que estão ansiosos por notícias sobre a sexta e última temporada, nós trazemos novidades.

Segundo informações do The Sun, os chefes da Netflix estão ansiosos para que o showrunner de ‘The Crown’, Peter Morgan, vá mais longe com o enredo da sexta e última temporada da série.

Inicialmente, sempre foi informado que a série terminaria na sexta temporada, mais precisamente nos acontecimentos do ano de 2002, com o falecimento da irmã da Rainha Elizabeth II, a princesa Margareth, e da Rainha Mãe.

Mas agora, ainda de acordo com as informações do The Sun, os criadores do programa parecem ter mudado o final da série final, deixando aberto para uma sequência focada no príncipe Charles e seus filhos William e Harry. Em vez disso, ‘The Crown’ pode terminar com o casamento de Charles e Camilla em 2005.

Uma fonte disse ao The Sun: “É uma mudança pequena, mas significativa, porque é vista como o início de uma era que se torna mais focada nos príncipes William e Harry e seu pai”.

“O casamento de Charles e Camilla é tratado como o fim de um período turbulento na história dos Windsor e o início de um novo”, finalizou a fonte.

A Netflix não comentou a notícia e não emitiu nenhuma informação até o momento.

Sobre o que será a sexta temporada de ‘The Crown’

A 6ª temporada de ‘The Crown’ tocará em eventos mais atuais, até aqui nenhuma novidade. Porém, esse possível elenco para interpretar Kate Middleton também confirma que a série durará mais do que o previsto para a 5ª temporada, com a Netflix anunciando uma sexta e última temporada, a fim de fazer justiça ao enredo original do programa.

O príncipe William e Kate Middleton se conheceram em 2001, enquanto estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Dez anos depois, em 29 de abril de 2011, estavam casados.