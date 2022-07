De volta à música, Jojo Todynho grava clipe inédito onde tudo começou

Em seu novo trabalho musical, Jojo Todynho está em busca de suas origens e, por isso, escolheu gravar seu novo clipe em Bangu, região onde tudo começou. A canção faz parte do álbum “Jojo Como Você Nunca Viu” e leva o mesmo nome do bairro carioca.

Em uma entrevista ao site Em Off, a funkeira contou que nunca deixou de frequentar o bairro e que tem muito orgulho de se manter humilde, mesmo com dinheiro e fama: “Nunca deixei Bangu. O sucesso e o dinheiro nunca tiraram a minha essência”, contou a famosa, que também vai estrear a segunda temporada de seu talk show no Multishow.

Para a esposa de Lucas Souza, que é oficial do exército, os fãs vão enxergar que a música traz essa essência da cantora, que ficou famosa com o lançamento de “Que Tiro Foi Esse” e ao vencer o reality show “A Fazenda 12″ (Record TV): “Essa música mostra bem isso. O clipe foi gravado em lugares que eu frequentei e frequento até hoje. Foi maravilhoso poder mostrar um pouco da minha origem e vida em forma de música”, disse a cantora.

Além de Jojo Todynho, o clipe de “Bangu” conta com a produção musical do DJ Batata, que é amigo pessoal e produtor da famosa. Segundo ele, o clipe passa por lugares conhecidos do bairro carioca, que simbolizam algo íntimo para ela: “Passamos por restaurantes badaladíssimos e tradicionais, que foram pedidos por ela. A Jojo fez questão de gravar neles, por serem de pessoas que sempre ajudaram ela”, contou o produtor.

Pagodinho da Jojo

Além de “Bangu”, o novo projeto de Jojo Todynho também marca uma nova fase da cantora, que mostrou aos fãs que também curte um pagode.

Famosa por causa do funk, Jojo lançou “De onde eu venho”, pagode que fala sobre a história de Jojo até chegar ao auge da carreira: “Ela reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida”, contou Jojo.

Ainda sobre o projeto, a famosa disse que sempre sonhou com algo que mostra-se aos fãs sua realidade e essência: “O álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste. As músicas escolhidas são bem raiz, bem o que eu escuto desde pequena”, finalizou a cantora, que também assumiu o nome artístico de Jojo Maronttinni.

