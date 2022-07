Cilada: Sitcom de Bruno Mazzeo vai ganhar temporada inédita no streaming

Depois do Diário de um Confinado, Bruno Mazzeo volta a gravar o sitcom Cilada (Reprodução)

Após 13 anos fora do ar, o sitcom brasileiro “Cilada” vai ganhar uma temporada inédita na plataforma de streaming Globoplay. Depois deste longo hiato, o humorista Bruno Mazzeo voltará a gravar o programa, que fez sucesso no canal a cabo Multishow entre os anos de 2005 e 2009.

Para quem não se lembra, o humorista Bruno Mazzeo anunciou, por meio de seu Instagram, que o seriado voltaria a ser produzido em julho deste ano. Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, o programa de humor será gravado a partir da próxima terça-feira (26).

Criada e protagonizada por Bruno Mazzeo, “Cilada” mostra o elenco, composto por dois personagens fixos (até 2009), em situações do cotidiano, mas que podem ser totalmente complexas e problematizadas. Tudo isso, com muito humor e um pouco de ousadia dos atores.

Inicialmente, Cilada foi exibido pelo Multishow (Reprodução)

No Multishow, canal a cabo do Grupo Globo, a série contou com seis temporadas, que foram exibidas entre os dias 18 de novembro de 2005 e 19 de dezembro de 2009.

Quando chegou ao fim, o projeto de Bruno Mazzeo virou um filme, chamado “Cilada.com”, que foi ao ar em 2011 e foi visto por mais de 3 milhões de telespectadores. Antes disso, em 2007, o humorístico virou DVD com episódios da segunda e da terceira temporada e, também, alguns capítulos da primeira foram exibidos como um quadro do “Fantástico” (Globo).

Além de Bruno Mazzeo, o elenco ainda contava com Renata Castro Barbosa nas duas primeiras temporadas e Débora Lamm da terceira à sexta.

A expectativa é que a última, que está longe da TV desde o fim da novela “Salve-se Quem Puder”, volte ao elenco fixo da produção. Nesta fase, a atriz deve interpretar a mãe de Débora Lamm, que foi vivida por ela mesma nas versões passadas.

Ao todo, serão 20 episódios, mas a nova safra será dividida em duas temporadas, sendo cada uma com 10 capítulos. Ainda não há informações de quando o sitcom “Cilada” chegará ao catálogo Globoplay.

