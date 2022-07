BBC pede novamente desculpas aos príncipes Harry e William sobre entrevista bomba de Lady Di

Após a decisão da Justiça britânica nesta última quinta-feira, 21, a BBC foi obrigada a pagar uma indenização por ter difamado a imagem da ex-babá dos príncipes Harry e William, Tiggy Legge-Bourke. A emissora deve uma indenização milionária por danos substanciais por “alegações falsas e maliciosas” feitas sobre a ex-funcionária da Coroa na explosiva entrevista da princesa Diana no Panorama.

Embora a BBC não tenha informado a quantia paga a Tiggy, o The Times estima que o valor da indenização é de 200 mil libras esterlinas, aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Desculpas públicas

A BBC hoje pediu desculpas publicamente ao duque de Cambridge e ao duque de Sussex pela “maneira como Diana foi enganada” para obter a infame entrevista, com o ex-jornalista da empresa Martin Bahir, e “o impacto subsequente em todas as suas vidas”.

Alexandra Pettifer, anteriormente conhecida como Tiggy Legge-Bourke, compareceu ao Supremo Tribunal de Londres na quinta-feira para um pedido público de desculpas dos representantes da BBC.

Jonathan Scherbel-Ball, falando em nome da BBC, disse ao tribunal que estava de acordo que as alegações eram “totalmente infundadas” e “nunca deveriam ter sido feitas”. Ele acrescentou que a BBC, na época, não “investigou adequadamente sérias preocupações sobre as circunstâncias em que a BBC garantiu a entrevista do Panorama”.

E ele disse ainda: “A BBC está extremamente triste pelos danos graves e prolongados causados à Tiggy Legge-Bourke. A emissora pediu desculpas por “decepcionar a família real” e concordou em pagar os “danos substanciais” e cobrir os custos legais do processo da ex-babá.

Relembre o caso

A entrevista de Lady Di ao programa da BBC Panorama, mais precisamente ao jornalista Martin Bahir, foi ao ar em 1995 e caiu como uma bomba na realeza. Foi nesta entrevista que Diana falou pela primeira vez de forma pública sobre as traições do príncipe Charles.

Mas, ficou comprovado, após investigações feitas no ano passado, que o ex-funcionário da BBC conseguiu a entrevista de forma ilícita, influenciado o irmão de Lady Di, Charles Spencer, e posteriormente a princesa Diana, usando informações falsas.

Uma dessas informações era justamente de que a ex-babá de Harry e William tinha um caso com o príncipe Charles. Tiggy Legge-Bourke disse que estava “marcada” pelas mentiras de Bashir e que “o sofrimento causado à família real é uma fonte de grande aborrecimento para mim”.

Sua advogada Louise Prince disse ao tribunal que as alegações causaram “sérias consequências pessoais para todos os envolvidos”.