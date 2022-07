Vilão de Pantanal ameaça Guta ao fazer proposta tenebrosa: ‘Vai ter que matar’

Tenório, papel de Murilo Benício no remake da novela “Pantanal”, não conseguirá esconder de mais ninguém que têm planos maquiavélicos para acabar com vários personagens. Mas, desta vez, ele vai passar dos limites e colocará sua filha contra a parede.

Pantanal: Grávida, Guta (Julia Dalavia) será criticada pelo pai (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos da novela, depois de levar sua segunda família para morar na fazenda, o grileiro da novela da Globo vai descobrir que Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) voltaram com o romance, que foi visto pelo público somente no início da segunda fase da trama de Bruno Luperi, e ficará totalmente desnorteado.

Mas uma outra informação fará ele perder o juízo e dar um ultimato para a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Em breve, o vilão saberá que sua filha está esperando um filho e que o bebê é fruto do romance dela com o personagem vivido por Lucas Leto, que até o momento era meio-irmão de Guta.

Em Pantanal, Tenório (Murilo Benício) não vai poupar nem sua filha de sua raiva (Reprodução/Globo)

Ao ouvir sobre a novidade, Tenório, que não sabe que Marcelo não é seu filho, achará tudo um absurdo e decidirá confrontar a filha: “Você sempre foi uma maluca destrambelhada. Mas eu nunca pensei que fosse tanto. Isso é o cúmulo da falta de vergonha, da falta de caráter! Eu não vou permitir que você tenha esse filho’', gritará o grileiro sobre o suposto incesto.

Durante a briga, Guta, no entanto, vai enfrentar o pai, deixando ele ainda mais furioso: “Então vai ter que me matar. Você perdeu o juízo? E, agora que o senhor já sabe da verdade, faça o que bem entender”, dirá a estudante.

O pai de Marcelo

A paixão entre Marcelo e Guta só começa a ganhar forma quando Zuleica (Aline Borges) decide abrir o jogo para a filha de Maria Bruaca e conta que o filho não é herdeiro do grileiro, deixando a garota aliviada e emotiva.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) ficará em choque ao descobrir o passado de Zuleica (Aline Borges) (Reprodução/Globo)

Ao morar no Pantanal, a enfermeira conta tudo sobre o nascimento de Marcelo e revela que ele é fruto de um estupro que sofreu no ambiente de trabalho. A verdade deixa o caminho livre para o romance do jovem casal, mas também traz mágoas para a amante de Tenório.

No início, eles namoraram escondido, uma vez que o vilão do remake de “Pantanal” não pode saber que Marcelo não é seu filho. Mas, depois de um tempo, Guta vai descobrir que está grávida de Marcelo e ficará aterrorizada com a reação do pai.

