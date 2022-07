Universo da Turma da Mônica deve ganhar 13 novas produções em breve

Os fãs podem comemorar: após o sucesso dos dois filmes, o universo de “Turma da Mônica” deve ganhar diversas produções em breve, entre filmes e séries.

Além da nova série exibida pelo Globoplay, tem também outra série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”, para a HBO Max, e um filme em live-action o Chico Bento, previsto para 2023.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, porém, existem outras 13 produções audiovisuais previstas pelos estúdios de Mauricio de Sousa.

A Turma do Penadinho, por exemplo, deve ganhar cerca de cinco filmes. O projeto estava engavetado, por conta da pandemia, mas agora a expectativa é que seja retomado.

Seguindo a tradição de adaptar graphic novels, o título “Jeremias: Pele”, de Rafael Calça e Jefferson Costa, deve ganhar as telas também, tal qual aconteceu com “Turma da Mônica: Laços” e “Turma da Mônica: Lições”.

Já a Turma da Mônica Jovem deve ganhar uma série de quatro filmes, que serão lançados ano a ano a partir de 2022. Contudo, a má notícia é que o elenco atual deve se despedir dos personagens e ceder o espaço para novos atores, na faixa dos 20 anos de idade - que já foram escolhidos.

Existe também a possibilidade de uma turma versão adulta, mas que deve ser experimentado nos quadrinhos primeiramente

Existem duas animações em vista: “Vamos Brincar”, focada no público de 3 a 5 anos, para o Gloob; e uma série do Astronauta, para a HBO Max, focada no público adulto.

A série do Globoplay

Após dois filmes bem sucedidos nas bilheterias dos cinemas de todo o país, a Turma da Mônica ganha uma série de TV live-action, ambientada no mesmo universo dos longas. A produção estreou nesta quinta-feira (21), no Globoplay.

Quem acompanhou as aventuras de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali crianças agora vai poder vê-los entrando na pré-adolescência - o que deve imprimir um novo tom aos personagens.

“Enquanto nos filmes são dramas mais infantis, a série fala de temas um pouco mais sérios, o que faz com que pré-adolescentes se identifiquem”, afirma Giulia Benite, que interpreta a protagonista.

