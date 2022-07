Peão da primeira versão de Pantanal será vilão na novela Todas as Flores

Ângelo Antonio será vilão em Todas as Flores, novela do Globoplay (Reprodução/Globo)

Ângelo Antonio está escalado para “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro, que estreia em outubro, na plataforma Globoplay. Na trama, a segunda produzida para o streaming, ele será o grande vilão.

Se nada mudar até o lançamento da novela, o personagem de Ângelo será um dos responsáveis pela organização criminosa, que tem Zoé (Regina Casé) no comando. Inteligente e ardiloso, Sansam como será chamado, é aparentemente inofensivo, mas esconde um plano de vingança contra Luís Felipe.

Segundo informações da coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, o personagem vivido por Ângelo Antonio será casado com Débora, papel de Bárbara Reis. Até o momento, não se sabe se eles terão filhos.

Como sabemos, “Todas as Flores” terá cerca de 85 capítulos e, inicialmente seria a substituta do remake de “Pantanal”, mas a direção definiu que a história criada por João Emanuel seria mais adequada para o streaming, já que a trama gira em torno de situações mais sombrias.

No enredo principal, Maíra, interpretada por Sophie Charlotte, será cega e será maltratada pela mãe, Zoé (Regina Casé), que aparentemente é uma mulher comum, mas que ao longo do folhetim revelar ser a lider de um esquema de tráfico humano.

Segundo a direção de dramaturgia da Globo, a ideia é lançar cada vez mais novelas para o streaming: “Queremos uma novela por ano no Globoplay. Elas [novelas] são a paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência” relatou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.

A novela da Globo será dividida em duas partes, sendo a primeira disponibilizada entre outubro e dezembro deste ano e a segunda entre os meses de abril e junho de 2023. O elenco de “Todas as Flores” conta com Letícia Colin, Marina Moschen, Humberto Carrão, Caio Castro, Ana Beatriz Nogueira, Fábio Assunção, Mariana Nunes, Miguel Falabella, Tony Ramos, Cassio Gabus Mendes, Douglas Silva e Tonico Pereira, entre outros famosos.

