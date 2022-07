O que está por trás do look de Carla Diaz, utilizado durante premiação da CCXP Awards 2022 (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

Como um dos destaques da primeira edição da CCXP Awards em 2022, Carla Diaz brilhou no red carpet do evento de cultura pop, como uma das personalidades presentes na ocasião. Além de prestigiar a premiação das categorias, a atriz concorreu a categoria especial de ‘Melhor Fandom’ e levou a melhor.

Antes de levar o troféu para casa, ainda na passagem do tapete vermelho, a artista falou ao Metro World News e explicou a relação de seu look da noite com seus fãs.

Carla Diaz no tapete vermelho da CCXP Awards (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

“A inspiração para esse look, meio fada, são meus fãs. Foi feito pela estilista Fabiana Milazzo, pensando no meu fandon, que se denomina borboletário”, disse Carla. “Eles se denominaram assim porque há dois anos eu descobri um câncer na tireoide - que tem o formato de borboleta”, explicou ela.

Com um vestido longo azul claro e bolsa redonda dourada, a artista chamou a atenção no local. “Ela não tá com a abóbora, esse look vai segurar até o resto da vida se ele quiser”, disse a atriz do portal.

Lívian Aragão afirma que look usado na CCXP reflete sua essência

O que está por trás do vestido de Lívian Aragão, utilizado na CCXP Awards 2022 (Reprodução/Instagram @livianaragao)

Com um look fashionista, Lívian Aragão desfilou pelo red carpet do evento e teve um espaço no palco, ao lado de Tiago Abravanel durante a premiação.

De acordo com a atriz, o vestido escolhido para o evento é de Patrícia Bonaldi, com um toque fashionista. “Sou muito fã dela, então quis trazê-lo. Quis refletir um pouco mais a minha essência, um pouco da modernidade e da seriedade. A gente é versátil e é bom trazer isso para o look”, revelou ela, em conversa com a equipe do Metro World News.

Lívian compôs seu look com um par de saltos pretos e brincos de argola, além de um penteado com cachos soltos. Na premiação, a atriz esteve ao lado de Tiago Abravanel nos palcos e não se limitou apenas a um tipo de vestimenta.

Durante o evento, a atriz trocou o vestido preto por um blazer e calça social rosa sofisticados, adicionando um cropped laranja por dentro.