Sessão da Tarde: ‘Rio 2’ tem referência a famosa música de Miley Cyrus

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (22) o filme “Rio 2″, lançado em 2014. A animação conta com as vozes originais de Jesse Eisenberg (”A Rede Social”), Anne Hathaway (”Os Miseráveis”) e Jemaine Clement (”MIB: Homens de Preto III”).

O longa dá sequência à animação de 2011. Dessa vez, começa com Blu (Jesse Eisenberg) vivendo uma vida feliz no Rio de Janeiro ao lado da companheira Jade (Anne Hathaway) e seus três filhotes. Um dia, o casal vê pela TV que não são os últimos da espécie, como acreditavam, o que faz com que Jade insista para que eles partam em direção à Amazônia. A família parte rumo ao norte do Brasil, mas logo encontram um velho inimigo: Nigel (Jemaine Clement).

Confira três curiosidades sobre “Rio 2″, segundo o IMDb:

Miley Cyrus da selva

Um marco na cultura pop: quando Miley Cyrus lançou, em 2013, a música “Wrecking Ball”, diversas referências se espalharam por filmes, propagandas e memes na internet. Até mesmo a animação “Rio 2″ fez uma homenagem à canção: em uma audições de animais, um dos talentos é um macaco balançando em uma pedra, amarrado a uma videira. A cena remete diretamente ao clipe da música, uma das mais famosas da carreira da artista.

Charles Chaplin da selva

Outra homenagem que a animação faz é ao cineasta e ator Charles Chaplin, através do tamanduá Charlie. Tal qual o artista, ele se destaca no filme por seus maneirismos mudos e chapéu-coco.

Adaptações para Bruno Mars

O diretor Carlos Saldanha resolveu escalar o cantor Bruno Mars para a dublagem do filme após vê-lo no “Saturday Night Live”. Ele acabou reescrevendo seu personagem, para torná-lo menos “machão”. Mesmo assim, depois de uma sessão de gravação, ainda foi preciso reanimar uma sequência para que Roberto se adequasse a sua forma de cantar.

