Roberto Carlos fala sobre show em que se irritou e mandou fã ‘calar a boca’: ‘Saiu sem querer, viu’

O cantor Roberto Carlos voltou a se apresentar no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (20), e falou com a plateia sobre um show anterior, no qual ele perdeu a paciência e mandou um fã “calar a boca”.

“Quero falar um negócio… Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção ‘Jesus Cristo’. É que se não, eu posso estar nervoso, né? E quando eu fico nervoso, porra. Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar, não, é cantar. Quero cantar falando tudo o que sinto”, explicou o cantor.

A bronca no fã ocorreu no último dia 13, quando Roberto cantava a música “Como é Grande o Meu Amor por Você” e um homem começou a gritar para chamar a atenção do artista na frente do palco (veja o vídeo abaixo).

Roberto Carlos se irrita e manda público calar a boca pic.twitter.com/HEl8IruAnI — Adriano Barros (@Adriano55893773) July 14, 2022

Na ocasião, a assessoria de imprensa do cantor explicou que houve uma confusão e que os fãs saíram de suas cadeiras e se aglomeraram bem perto do palco, achando que era a hora do artista jogar rosas, como faz ao término de suas apresentações, o que deixou o Roberto Carlos “totalmente desconcentrado”.

“As fãs já sabem o número de músicas que Roberto canta e, por essa contagem, achavam que estava na hora das rosas. Então, um grupo de 60 pessoas se levantou e foi para a frente, o que levou quem estava mais atrás a fazer o mesmo. Só que ele começou a cantar ‘Cavalgada’, que é uma música delicada, romântica, suave. Os fãs estavam atrapalhando muito ele”, explicou a assessoria.

Ainda de acordo com a assessoria, o cantor chegou a alertar a plateia que ainda não estava na hora de levantarem, mas que o público não o atendeu.

“Roberto é muito perfeccionista; essa pessoa que ele manda calar a boca já estava falando descontroladamente durante ‘Cavalgada’, quando chegou ‘Como é Grande o Meu Amor por Você’ teve de pedir para esse cara [se tratava de um homem] ficar quieto. É muito raro ele cantar ‘Cavalgada’, é um privilégio ‘ouvir ao vivo e a cores’”, apontou.

