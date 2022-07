Pipoca da Ivete estreia neste fim de semana e é isso que vai acontecer

Ivete Sangalo está emplacando o seu segundo programa de auditório na Globo e, desta vez, ela promete ainda mais alegria e autenticidade no “Pipoca da Ivete”, programa que estreia na Globo, neste domingo (24), após a exibição do filme da “Temperatura Máxima”.

Como já disse algumas vezes, o novo programa vespertino da Globo é uma junção de momentos e brincadeiras com outros famosos: O programa tem a minha cara e a dos convidados e, é claro, a de quem está em casa. É um momento de alegria e muita energia positiva. A proposta é ser, acima de tudo, leve”, afirmou a apresentadora.

Pipoca da Ivete: Cauã Reymond e Ivete Sangalo tiram selfie durante o programa de estreia na Globo (Fábio Rocha/Globo)

Para Veveta, a escolha do nome foi algo especial, que faz a cantora navegar por vários momentos da carreira e da vida pessoal: “Pipoca, na minha vida, tem milhões de sentidos diferentes. Uma referência muito forte do Carnaval da Bahia, onde o povo que pula atrás do trio é a ‘pipoca’. Quero levar tudo isso para o programa, que foi inspirado nessa coisa despojada, feliz, alegre, dinâmica, que é a pipoca”.

A cada programa, Ivete contará com um grupo de celebridades, que além de famosos são amigos dela e estão dispostos a brincar e levar todo o entretenimento possível para a audiência. Segundo a artista, o programa terá quadros com adivinhações, desafios, música e muito bate-papo.

Regina Casé, Ivete Sangalo e Paolla Oliveira nas gravações do Pipoca da Ivete (Fábio Rocha/Globo)

No entanto, não será sempre a mesma coisa, já a cada semana os convidados e quadros se renovam: ”Domingo é perfeito para se jogar no sofá, então, teremos o ‘Jogo do Sofá’, onde eu recebo quatro artistas para brincarem em dinâmicas divertidas e inusitadas que vão desde entrevistas à interpretação de cenas icônicas das novelas da Globo”.

Primeiros convidados

O primeiro programa de Ivete Sangalo terá Cauã Reymond e Tadeu Schmidt como convidados do quadro “Batalha de Família”, onde as celebridades precisam unir a família em desafios premiados.

Pipoca da Ivete: Regina Casé, Jonathan Azevedo, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira (Fábio Rocha/Globo)

Além deles, Regina Casé, vilã da novela Todas as Flores (Globoplay), Paolla Oliveira e Diogo Nogueira também marcam presença na “Pipoca da Ivete”. Fora dos jogos, Diogo também faz parte da atração musical do primeiro “Pipoca” . No palco, ele e Veveta cantam algumas músicas, como o samba “Tá escrito”.

Apresentado por Ivete Sangalo, o “Pipoca da Ivete” tem previsão de estreia para o domingo (24), logo após o filme exibido na “Temperatura Máxima”.

