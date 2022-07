Pantanal: Zé Lucas se apaixona, cai em golpe e quase leva a família à falência

No remake da novela “Pantanal” (Globo), José Leôncio, personagem vivido por Marcos Palmeira, vai hospedar um político que está de olho em sua fortuna e influência para conquistar votos. Para isso, o novo personagem do remake usará sua filha como isca para atrair um dos filhos do rei do gado.

Em cenas que vão ao ar em breve, o deputado Ibrahim, interpretado pelo ator Dan Stulbach, vai acusar José Lucas (Irandhir Santos) de engravidar sua filha Erica (Marcela Fetter), jornalista que conheceu e levou para diferentes localidades do bioma.

Ao chegar na casa da família Leôncio, ele vai pedir uma reparação e, além do casamento, pedirá dinheiro. Mesmo desconfiado da história, já que foi abandonado por Érica, José Lucas aceitará se casar com a mulher e irá morar com ela em São Paulo.

Pantanal: José Lucas (Irandir Santos) esquece Juma (Alanis Guillen) e casa com Érica (Marcela Fetter) (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, como José Leôncio não é bobo, ele começa desconfiar e enxerga que o político é um corrupto que está atrás apenas de seu dinheiro, ou seja, tudo não passa de uma tentativa de golpe.

Por fim, o casamento acontece e, após algum tempo, o ex-caminhoneiro percebe que o deputado não é uma pessoa tão correta quanto se imaginava. Além disso, Zé Lucas descobre, ainda, que sua esposa mentiu sobre a gravidez para ter a chance de colocar as mãos na fortuna da família de José Leôncio.

Pantanal: Marcela Fetter interpreta Érica, filha de um deputado corrupto (João Miguel Júnior/Globo)

Revoltado, o filho mais velho do rei do gado decidirá retornar ao Pantanal e surpreenderá Zé Leôncio ao revelar o que se passou na cidade de São Paulo. Sendo assim, Zé Lucas livrará o pai de um golpe que poderia lhe gerar um grande prejuízo.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. Previsto para chegar ao fim em outubro, o folhetim será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

