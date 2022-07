Pantanal: Personagem de Gabriel Sater terá o mesmo destino da versão de 1990?

Uma das maiores dúvidas dos fãs da novela “Pantanal” é se o autor Bruno Luperi vai seguir o roteiro original de Benedito Ruy Barbosa, já que a trama da Globo é uma obra baseada no texto. E, cada vez mais perto do capítulo final, a audiência está curiosa com o destino de muitos personagens, como Trindade.

Interpretado por Gabriel Sater, filho do cantor e compositor Almir Sater, o personagem tem um pacto com o diabo e será pai do filho de Irma, papel de Camila Morgado no remake da Globo. Após o nascimento do filho, ele deixará a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) e seguirá o seu destino, mas ainda não está definido se ele voltará ao Pantanal para viver ao lado da amada.

No remake de "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) manda recado para José Lucas (Irandhir Santos) (Reprodução/Globo)

Olhando o roteiro de 1990, quando a novela de Benedito Ruy Barbosa foi exibida na extinta TV Manchete, Trindade sumiu da trama após seu intérprete (Almir Sater) ser convidado para protagonizar a novela “Ana Raio e Zé Trovão”, de 1991, também exibida na TV Manchete. Na época, ele abandonou a tia do protagonista por medo de que o filho nascesse com chifres.

Sozinha, Irma começa a sentir algo estranho, que seria a aproximação do cramulhão, assim como o seu amado fazia. O mesmo vai acontecer no remake da Globo, quando ela vai sentir que José Lucas (Irandhir Santos) está bem, mesmo sumido.

Seguindo o roteiro original, Trindade pode retornar à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas não ficará por muito tempo e, desta vez, pede para que o filho mais velho do fazendeiro cuide de Irma e de seu filho. O retorno do peão acontecerá quando ela estiver prestes a dar à luz.

Pantanal: Almir e Gabriel Sater, nos bastidores do casamento de Juma e Jova + Muda e Tibério (João Miguel Júnior/Globo)

Desta forma, com o novo desaparecimento de Trindade, o primogênito de José Leôncio engatou um relacionamento com a personagem e eles terminaram a novela juntos.

Vale lembrar que o destino de Trindade ainda não foi definido e ele poderá ganhar um futuro diferente na versão da Globo, que é escrita por Bruno Luperi e baseada no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. Previsto para chegar ao fim em outubro, o folhetim será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

