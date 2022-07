Pantanal: Após a primeira crise no casamento, Jove vai mesmo trair Juma?

Com raiava de Juma (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) conhece mulher no rodeio (Reprodução/Globo)

No remake de “Pantanal”, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) estão recém-casados, mas a lua de mel dos protagonistas da novela da Globo e o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai aprontar com a menina-onça.

A crise entre os pombinhos vai começar quando Jove decide viajar para revelar a foto que tirou do Velho do Rio (Osmar Prado), sem o seu consentimento. Na cena, Juma vai ficar com muita raiva do marido e decide voltar a morar sozinha em sua tapera.

Como a protagonista da novela não avisa nenhum morador da fazenda sobre a sua decisão, ela será dada como sumida, deixando todos preocupados, inclusive Jove, que só descobre quando retorna. O sobrinho de Irma (Camila Morgado) também descobre que Zé Lucas (Irandhir Santos) também sumiu e o clima fica ainda mais pesado na trama de Bruno Luperi.

O casal protagonista de Pantanal terá uma nova briga (Reprodução/Globo)

Mas, o sumiço da menina-onça dura pouco, já que Jove sabe que ela sempre foge para o mesmo lugar. Porém, o herdeiro de José Leôncio acaba viajando com o pai para conhecer o Rodeio de Barretos, no interior de São Paulo, e é nesta festa que ele vai conhecer sua primeira amante. Na cena, Jove conversa com Miriam, personagem que ainda não teve sua intérprete revelada, e acaba levando ela para cama.

Mas, apesar de sentir atração pela mulher, Jove não vai conseguir tirar a esposa da cabeça e falha na hora H, mesmo Miriam tentando seduzi-lo: “Vem você aqui para trás… Vem Jove…”, chamará a personagem.

Depois da lua de mel, Jove (Jesuíta Barbosa) descobre que Juma (Alanis Guillen) fugiu da fazenda (João Miguel Júnior/Globo)

Em seguida, Jove aparece negando o pedido: “Eu acho que não vai dar pé, não. Desculpa, mas eu não estou afim”, dirá o filho de Madeleine (Karine Teles). Por fim, a moça continua insistindo: “Tá com medo de quê?” e ele responde que não tem medo de nada, mas não está bem para este momento.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Previsto para chegar ao fim em outubro, o folhetim será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

