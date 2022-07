Novelei: Gustavo Tubarão dá spoiler sobre sua atuação ao lado de veteranos da TV

Famoso nas redes sociais, Gustavo Tubarão resolveu mostrar que é um artista versátil e atacou de ator no “Novelei”, projeto de humor da Globo para o Youtube, que recria cenas de algumas das novelas mais famosas da emissora carioca.

No projeto inédito, comandado pelo humorista Paulo Vieira, o influenciador digital participa de dois capítulos que falam sobre os clássicos da dramaturgia: “Mulheres de Areia” (1993) e “Laços de Família” (2000): “Uma coisa que posso adiantar é que interpreto os cowboys dessas novelas, porém com uma pegada muito diferente, muito descontraída”, conta Tubarão ao Metro Jornal.

Sobre as gravações dos episódios, o youtuber revela que ficou impressionado com a estrutura no estúdio e empolgado por ficar ao lado de veteranos da TV: “É tudo muito diferente, as equipes são enormes, tem diretor, iluminação e eu gostei demais da conta! Porém, o mais diferente pra mim foi gravar e dividir camarim com ídolos como Ary Fontoura e Isabelle Drummond. Confesso que eu fiquei nervoso e feliz demais”.

Fã de novela, Gustavo Tubarão faz dois personagens no humorístico Novelei (Ju Coutinho/Divulgação)

Outra dificuldade que poderia surgir ao longo das filmagens era vivenciar as personagens já conhecidas do público, já que faz os famosos da web atuarem e, ainda por cima, com uma pegada de humor. Segundo Gustavo Tubarão, este momento foi a realização de um antigo sonho.

“Esse sempre foi um sonho. Eu fiz teatro por alguns anos da minha vida e sou apaixonado por novelas, teatro e todo universo da atuação. Já pensei em entrar na TV, inclusive estou aberto a convites, Globo chama eu aqui!”, contou o influenciador digital, que deixou escapar que “América”, escrita por Glória Perez foi uma das que mais gostou de assistir.

Gustavo Tubarão e Paulo Vieira no estúdio do Novelei, projeto da Globo no Youttube (Ju Coutinho/Divulgação)

Ainda na onda das novelas com temática rural, o “agro influencer” disse ao Metro Jornal qual seria o seu personagem no remake de Pantanal: “Queria ser alguém do campo, que mostra a natureza, as raízes do mato, da vida mais simples. Mas acho que interpretar um vilão deve ser um super desafio, acho que seria divertido!”.

Além de Tubarão, o “Novelei” conta com as participações pontuais de Claudia Raia, Cauã Reymond, Whindersson Nunes, Kéfera Buchmann, Ísis Valverde, Carolina Dieckmann, Camilla de Lucas, Diva Depressão e Nany People. Os capítulos estão disponíveis no canal da Globo no Youtube.

