Longe do ciúmes de Lucas, Jojo Todynho se diverte em happy hour

Jojo Todynho e Cauã Reymond foram vistos mais uma vez juntos. Agora, a cantora e o ator aproveitaram para conversar e se divertir durante um evento promovido por uma marca de bebidas, em São Paulo.

Amigos de longa data, os famosos roubaram a cena, na noite de quinta-feira (21), quando tomaram alguns drinks durante o happy hour. Na ocasião, Jojo e Cauã tiraram várias fotos e deram muitas risadas. Em um dos cliques, o galã da novela “Um Lugar ao Sol” surgiu sentado no colo da cantora, que faz parte de quatro projetos da Globo.

“E eu estou aqui do lado de ninguém menos do que Jojo Todynho, minha amiga querida, meu bombom”, disse Cauã Reymond. Em seguida, a cantora disse que este é o único date que Lucas Souza, seu marido, deixa ela ir.

Após as gravações, cauã Reymond e Jojo Todynho caminham pelo Vidigal (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que o casal já foi criticados por frequentar alguns lugares desacompanhados e, recentemente, Jojo viajou sozinha para Paris e disse que não era uma viagem de lazer e, por isso, Lucas não estava junto.

Porém, em outros momentos, a famosa usou suas redes sociais para reclamar do marido. Por meio dos stories, ela disse que, além de ciumento, o oficial do exército é estressado: “Casem, é ótimo. Falaram pra mim: casa, é tranquilo, aquela coisa toda. Seu marido vai chegar e você vai ter que fazer só um copo com whisky e gelo pra ele. Ai, meu sonho. Meu marido não toma whisky e só chega estressado”, afirmou Jojo.

Jojo Todynho e Lucas Souza em clima de romance (Reprodução/Instagram)

Mas, ela não estava sozinha. No vídeo é possível ver Lucas Souza retrucando: “Senti um deboche, senti uma ironia. Agora eu entendi porque as pessoas falam: ‘Escolhe uma mulher calma, que tenha paciência com você’. Agora entendi. Porque eu não quis escutar”, rebateu o militar.

Vale destacar que tudo não passou de uma brincadeira do casal, que é sempre alvo de boatos sobre separação. Atualmente, Lucas está morando no Rio de Janeiro e os dois estão muito bem.

Haters

Vivendo o seu melhor momento profissional, Jojo Todynho ainda continua rebatendo os haters, que criticam seu trabalho na TV e na música, onde estreou com o hit “Que Tiro Foi Esse”.

Jojo Todynho fará participação especial no projeto de humor "Novelei", que será exibido no Youtube (Reprodução/@jojotodynho)

“Ser preta, favelada e rica no Brasil incomoda”, afirmou a famosa, que está lançando um novo projeto musical, em uma entrevista à revista Vogue.

Vale destacar que a artista lançou “Jojo como você nunca viu”, EP que mostra a cantora cantando samba, algo novo para o público que só conhece a famosa cantando funk. Com produção de Prateado, o álbum foi lançado nas principais plataformas de música em junho deste ano.

