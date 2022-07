Estreias da Netflix em agosto tem ‘Sandman’ e ‘Bom Dia Verônica’

Com o mês de julho chegando ao fim, as novidades de agosto do catálogo da Netflix já começam a aparecer. Mais de 30 produções estão previstas para o próximo mês, de novos filmes a temporadas atualizadas das séries - mas é possível que novidades ainda não anunciadas também entrem.

O destaque do mês vai para a estreia de “Sandman”. A série é baseada nas HQs criadas por Neil Gaiman - autor de “Deuses Americanos” e “Coraline”. A obra está sendo adaptada pela primeira vez, após diversas tentativas desde seu lançamento na década de 1990 - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Eu Nunca...”. Vale lembrar que esta é a penúltima temporada da série, que vai ser encerrada no próximo ano. As gravações dos episódios finais começam ainda em 2022 - veja os detalhes.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”. O novo ano da produção adiciona dois rostos bem conhecidos do público brasileiro: Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho. Eles interpretarão pai e filha na série - confira o trailer.

Outra novidade é a estreia da versão brasileira de “Queer Eye”. O programa será apresentado por Fred Nicácio, Guto Requena, Rica Benozzati, Luca Scarpelli e Yohan Nicolas - confira os detalhes.

Vale menção ainda a terceira temporada de “Locke & Key”, a segunda temporada de “Casamento à Indiana” e ao filme “O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme”.

Séries de TV

Um Pesadelo de Casamento - 01/08

Bom Dia, Verônica - 2ª temporada - 03/08

Sandman - 05/08

Iron Chef Brasil - 10/08

Casamento à Indiana - 2ª temporada - 10/08

Locke & Key - 3ª temporada - 10/08

Uma Família Exemplar - 12/08

Eu Nunca... - 3ª temporada - 12/08

Nada Suspeitos 17/08

Echoes - 19/08

Glow Up - 4ª temporada - 19/08

Ollie, o Coelhinho Perdido - 24/08

Queer Eye: Brasil - 24/08

Filmes

Buba - 03/08

Que Culpa tem o Carma? - 03/08

Temporada de Casamentos - 04/08

Carter - 05/08

O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme - 05/08

13: O Musical - 12/08

Dupla Jornada - 12/08

Como Seria Se...? - 17/08

De Férias da Família - 26/08

Documentários e Especiais

John McAfee: Gênio, Polêmico e Fugitivo - 24/08

História: Direto ao Assunto - 2ª temporada - 25/08

Sou um Assassino - 3ª temporada - 30/08

Crianças e Família

He-Man e os Mestres do Universo - 3ª temporada - 18/08

Cuphead - A Série - Parte 2 - 19/08

Angry Birds: Loucuras de Verão - 3ª temporada - 25/08

Anime

Kakegurui Twin - 04/08

Dota: Dragon’s Blood - Livro 3 - 11/08

Rilakkuma no Parque de Diversões - 25/08

