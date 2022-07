TRAILER: ‘Dungeons and Dragons’ terá Regé-Jean Page, Hugh Grant e grande elenco

‘Dungeons and Dragons: Honra Entre Rebeldes’ ganhou o primeiro trailer e mostra o elenco reunido em uma super missão. O filme tem estreia esperada para março de 2023 e mostra um grupo de amigos que se orgulham de serem ladrões extremamente bons.

No elenco estão Chris Pine (trilogia Star Trek), Hugh Grant (‘A Very English Scandal’), Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Justice Smith (‘Pokémon: Detetive Pikachu’), Sophia Lillis (‘It: Capítulo Dois’), e Regé-Jean Page (‘Bridgerton’).

Os personagens se unem após, inadvertidamente, ajudarem a roubar um poderoso artefato que acabou nas mãos erradas. Agora, o grande desafio é conseguir de volta esse artefato e recuperar a paz mundial.

A trama é baseada no lendário e mundialmente famoso jogo de RPG que inspirou a produção de uma série de filmes anterior e uma série de TV animada que se tornou famosa por não ter um final. Esta última é amplamente conhecida no Brasil como ‘Caverna do Dragão’.

O novo filme tem a pretenção de inaugurar uma franquia

‘Dungeons and Dragons: Honra Entre Rebeldes’ é dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, que também estiveram juntos em ‘Noite de Jogos’. A dupla co-escreve o roteiro com Michael Gilio, que escreveu ‘Kwik Stop’ e está ligado para escrever o filme de ficção científica ‘The Raven’.

Sinopse oficial de ‘Dungeons and Dragons: Honra Entre Rebeldes’

“Um ladrão encantador e um bando de aventureiros improváveis realizam um assalto épico para recuperar uma relíquia perdida, mas as coisas correm perigosamente mal quando eles entram em conflito com as pessoas erradas. ‘Dungeons and Dragons: Honra Entre Rebeldes’ traz o mundo rico e o espírito lúdico do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e cheia de ação”.