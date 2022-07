Depois da cirurgia, Anitta fala sobre sua recuperação: ‘insuportável’

Nesta semana, Anitta deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar uma cirurgia de tratamento contra a endometriose e, após alguns dias, ela resolveu falar como está o seu pós-operatório.

Pelo Twitter, a cantora revelou que está bem, mas o momento ainda inspira alguns cuidados: “Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas tá difícil viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim”, escreveu a artista.

Enquanto Anitta ainda estava no hospital, um boletim médico informou que o procedimento tinha sido um sucesso, mas não dava previsão de alta: “O procedimento, minimamente invasivo, durou cerca de quatro horas, sem nenhuma intercorrência. A cantora apresenta bom estado clínico e permanecerá internada no Vila Nova Star, onde deu entrada na última segunda-feira (18)”, informou o documento.

Desde que foi internada, Anitta ficou sob os cuidados da equipe da médica Ludhmila Hajjar, responsável por descobrir que a famosa tinha a doença, que não tem cura, mas pode ser controlada a partir do tratamento, que pode ser uma cirurgia, como foi o caso da cantora, ou remédios, dependendo do grau em que a doença se encontra.

Para quem não viu, Anitta aproveitou enquanto estava esperando a cirurgia para mandar uma mensagem aos fãs sobre o seu estado de saúde. No Instagram, ela disse que faria a cirurgia para endometriose, doença que foi revelada durante uma entrevista ao “Fantástico” (Globo).

“Para todos os meus amigos que me mandam mensagens de texto preocupados comigo. Esqueci de explicar em inglês, só disse em português, desculpe. Eu vim da turnê direto para o hospital para começar os preparativos para uma cirurgia que eu faria assim que meu corpo estivesse pronto para isso. A cirurgia já estava marcada antes do início da turnê”, escreveu a famosa no stories do Instagram.

Em seguida, em um texto em inglês, Anitta comentou sobre a doença: “Eu tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não tão falada como deveria ser). Estou indo bem sendo muito bem cuidada e manterei todos informados. Muito amor”.

