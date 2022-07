Ana Maria Braga lembra de Marília Mendonça e ressalta: ‘Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje’

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o “Mais Você” desta sexta-feira (22) com uma breve homenagem à cantora Marília Mendonça, que faria 27 anos hoje. Ela morreu em novembro de 2021, em um trágico de avião em Minas Gerais.

O programa começou com a canção “Te amo demais” na voz da “Rainha da Sofrência”. Quando a câmera focou em Ana Maria, a comandante do matinal da TV Globo logo lembrou os telespectadores que hoje seria o aniversário da jovem.

“Hoje ela faria 27 anos se não tivesse nos deixado em novembro do ano passado naquele trágico acidente de avião”, disse.

Ana Maria então, deu um conselho: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. As coisas servem de exemplo pra gente”.

A loira continuou: “As pessoas nem sempre, inclusive, reconhecerão o que você fez. Muitas vezes, elas só enxergarão o que você deixou de fazer. Com a Marília Mendonça a gente enxerga, ouve e fica feliz com tudo o que ela fez em vida, sempre feliz e com um astral maravilhoso”, completou.

Homenagem no ‘Encontro’

O programa “Encontro”, que veio antes do “Mais Você”, já havia feito uma homenagem a Marília Mendonça. A dupla Vitor e Luan marcou presença no programa e cantou os principais sucessos da sertaneja, como o hit “Infiel”.

"Encontro' faz homenagem a Marília Mendonça, que completaria 27 anos hoje (Reprodução/TV Globo)

O matinal também falou sobre um projeto da mãe de Marília, Ruth Dias, que recebeu artistas e amigos na chácara da família para uma gravação que une música e relatos de histórias vividas ao lado da “Rainha da Sofrência”.

O material, que teve participação de Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Dom Vittor & Gustavo, Vitor & Luan, Luiza e Jonh Amplificado, está disponível no canal de Dona Ruth no Youtube.

O “Encontro” também ouviu integrantes da plateia, que eram fãs da sertaneja, e emocionou o público.

