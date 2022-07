VÍDEO: Juliano Cazarré se irrita e rebate seguidor ao ser chamado de machista em live: ‘Seu moleque!’

O ator Juliano Cazarré, que interpreta o peão Alcides, na novela “Pantanal”, da TV Globo, se irritou durante uma live no seu Instagram ao ser chamado de machista. Ele respondeu ao comentário e destacou que em nenhum momento falou mal de mulheres: “Seu moleque!”, disse ele ao internauta (veja o vídeo abaixo).

A live foi realizada na rede social do ator na quarta-feira (20). Na ocasião, ele falou sobre como foi o seu dia com os afazeres familiares, com os filhos, a rotina de gravação na Globo e os planos de visitar a esposa Letícia Cazarré, que está acompanhando a quinta filha do casal, Maria Guilhermina, que está internada em um hospital em São Paulo. A menina nasceu no último dia 21 de junho com uma cardiopatia rara e precisou passar por uma cirurgia.

Depois de relatar aos internautas sobre as questões familiares, o ator falava sobre a Igreja Católica e São José, quando se irritou ao ser chamado de machista.

“‘Ai, machismo! Cazarré é machista, quem tem mãe não tem proteção!’ Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso, em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão! É sempre essa frescura, por isso que está cheio de homem geleia assim, falar bem dos pais não é falar mal das mães. Burro! Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato. Eu sou o cara que está em casa, meu irmão, com as crianças… estou aqui com quatro, com quatro!”, afirmou.

“Aí você vem aqui na minha live falar que eu sou machista? Seu moleque! Eu estou em casa com quatro! E vocês estão aí falando: ‘ah, seja livre, gata! Seja livre, eu não sou machista não!’ Pega uma hoje, pega outra amanhã, pega e larga as mulheres tudo para trás, faz filho e foge. Eu sou o cara que está em casa, palhaço! Isso aqui é o antimachismo, isso aqui não é ser machista, não, isso aqui é ser homem, que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem afunda. Porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino”, destacou o ator.

Ele continuou destacando que os homens têm por obrigação que assumir os cuidados com os filhos, assim como as mulheres.

“E gente assim, fresca, é o tipo de gente que faz mal para a mulher, que abusa, que maltrata, que não defende, que tira proveito. É por isso que eu estou aqui falando de São José, para vocês aprenderem a defender as mulheres, a ficar em casa. Fez filho? Assume, cria. Está com problema no casamento? Resolve, continua casado, se sacrifica, acorda mais cedo, dorme mais tarde, pega dois empregos, pega três empregos. É por isso que eu estou aqui, por causa desse tipo de frouxo aí”, criticou.

Além da pequena Maria Guilhermina, Cazarré também é pai de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e de Maria Madalena, de 1 ano.

