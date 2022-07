Stênio Garcia ‘solta o verbo’ e acusa repórter de tentar se promover: ‘Oportunista e zero empatia’

O ator Stênio Garcia detonou o repórter Marcos Bulques e a apresentadora Sonia Abrão ao comentar a polêmica entrevista em que foi impedido de falar pela esposa, Marilene Saade, por conta do risco de contaminação pela covid-19.

Marcos Bulques fez uma publicação nas redes sociais em que agradeceu os colegas de trabalho e desejou que tudo se resolvesse para o artista.

“Depois dessa última semana turbulenta, espero que tudo se resolva para Stênio e família! Infelizmente a entrevista não foi concluída, mas a intenção era falar do lindo lançamento do livro da querida @bethgoulartoficial . Não foi possível, mas tenho certeza que a intenção era muito positiva. Desejo muita paz para todos!”, escreveu.

Stênio Garcia, porém, “soltou o verbo”, acusando o jornalista de tentar se promover.

“Ainda agradece a audiência recebida. Que horror, um rapaz tão despreparado que não percebeu que eu tenho 90 anos e que minha mulher estava nervosa para me proteger. Rapaz oportunista e zero empatia comigo que tenho 90 anos, ou ele não sabe que estamos na quarta onda da covid-19″, disse ele nos comentários.

Um dos seguidores do repórter, então, o defendeu e também recebeu uma dura resposta de Stênio: “Ele quem se aproveitou do nervoso da Mari para se promover. Eu tenho 90 anos e minha mulher, mesmo destemperada, estava certa. Esse rapaz quer audiência, mas vim para relatar o que eu acho e o que de fato aconteceu. Ele está se aproveitando do nervoso e zelo”.

Sobrou também para Sonia Abrão, que exibiu a confusão com exclusividade no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!. “Ele viu que ela precisava me proteger e vocês não viram que ela me pede desculpa ao entrar até ficar mais nervosa e se descontrolar. Somos casados há 24 anos e faltou ele parar e refazer ou dizer que ela estava nervosa e que era melhor eu colocar a máscara. Jogar esse vídeo para Sonia Abrão, que vive da desgraça alheia, foi cruel. Podia ter revertido na hora ou nos procurado antes de lançar para se promover.”

Também nos comentários, Marcos Bulques se defendeu. “Eu não estou me promovendo às custas de ninguém! Eu não pedi que isso acontecesse”, pontuou.

Entenda o caso

Stênio Garcia, de 90 anos, conversava com Marcos Bulques durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goular quando sua esposa o retirou do local. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram quando o ator foi impedido de falar pela mulher, que chega com as mãos no rosto dele e colocando a máscara no marido.

“Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora”, disse Marilene. “Não, deixa eu acabar”, gritou Stênio, sendo retirado da entrevista e deixando o repórter sem reação.

Assista:

E a mulher do Stênio Garcia SEQUESTRANDO ele no meio de uma entrevista? pic.twitter.com/KLlrtAqdEI — William De Lucca (@delucca) July 13, 2022

LEIA TAMBÉM: