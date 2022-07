Sessão da Tarde: Príncipe de ‘A Nova Cinderela’ seria interpretado por um dos protagonistas de ‘Harry Potter’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (21) o filme “A Nova Cinderela″, lançado em 2004. O longa é estrelado por Hilary Duff (”Paixão de Aluguel”), Chad Michael Murray (”A Casa de Cera”) e Jennifer Coolidge (”American Pie”).

O filme transporta o clássico conto de fadas para o mundo moderno. Nele, a Gata Borralheira se chama Samantha Montgomery (Hilary Duff) e também sofre com uma madrasta malvada, Fiona (Jennifer Coolidge). Para aliviar seus problemas diários, ela resolve comparecer ao baile de Halloween da escola, onde tem esperanças de encontrar seu namorado da internet, Austin (Chad Michael Murray).

Confira três curiosidades sobre “A Nova Cinderela″, segundo o IMDb:

Príncipe Weasley

O papel de Austin Ames era, originalmente, de Rupert Grint. O ator britânico venceu as audições para ser a versão moderna do príncipe encantado, mas precisou desistir após gerar conflitos de gravação com o longa “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, onde era um dos protagonistas. O personagem acabou ficando com Chad Michael Murray.

Referências a Harry Potter

A garota do armário sob a escada: tal qual Harry Potter, Samantha Montgomery - a Cinderela dessa versão - é orfã e morava em um lugar isolado do restante da casa. No caso dela, seu quarto era no sótão. A produção quis brincar com esse paralelo e deixou uma pilha de livros da saga de J.K. Rowling ao lado da cama da personagem.

Sonho de infância

Apesar de ter se tornado mais conhecida como uma popstar dos anos 2000, Hillary Duff também tem uma carreira como atriz. Na época das audições para “A Nova Cinderela”, ela aceitou o papel de protagonista pois esse era seu conto de fadas favorito quando era apenas uma criança.

