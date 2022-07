Protagonista fica irritada durante cena importante de Cara e Coragem; entenda

A ida de Pat (Paolla Oliveira) para o grupo das mulheres que usam terno laranja vai custar caro e, nos próximos capítulos da novela “Cara e Coragem”, ela terá que pagar sua dívida aceitando uma proposta terrível.

Durante uma reunião com todas as mulheres que fazem parte do grupo secreto, a dublê da novela das sete descobre que um amigo está correndo perigo, já que é o principal alvo de um atentado planejado por elas. Na cena, a protagonista da trama de Claudia Souto descobre que Gustavo Bastos (Marcelo Valle) pode morrer a qualquer momento.

Maria Eduarda de Carvalho interpreta Andrea em Cara e Coragem (Divulgação/Globo)

A descoberta causará uma briga feia entre Pat e Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho), que foi quem levou a mocinha do folhetim para a seita de terninho laranja, que pertencia à Clarice (Tais Araújo). “Eu conheço esse homem! Ele é pai do meu sócio!”, dirá a dublê.

Mas, Andrea insiste e coloca em jogo a cirurgia de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). Na conversa, a atriz avisa que o ataque contra Gustavo consiste em depositar os móveis das famílias desabrigadas diante da galeria de arte onde a esposa dele, Teca (Raquel Rocha), fará uma exposição.

Pat (Paolla Oliveira) e Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) na reunião do grupo de mulheres, onde Pat fala sobre o marido (João Miguel Júnior/Globo)

“Andrea, eu não posso participar disso. Vocês querem ferrar o pai do Rico!”, contesta a dublê, que acaba sendo atacada pela atriz: “Pat, todas nós aqui aprovamos e agimos no seu caso, quando você precisou de ajuda. A cirurgia do Alfredo foi realizada, não foi? Da mesma forma, temos que apoiar a Rosa que ficou sem casa por conta desse Gustavo Bastos, seja ele parente de quem for!”, contesta a ruiva.

A discussão ficará forte e a personagem de Paolla Oliveira continua defendendo seu ponto de vista: “Você quer comparar uma coisa com a outra? Vocês ajudaram a saúde do meu marido, eu vou ser eternamente grata! Mas querem desmoralizar um homem sem ter todas as provas de que ele tenha feito isso de caso pensado!”, argumenta Pat, indignada.

