Personagem de Pantanal ‘perde a cabeça’ e quer acabar com casamento; entenda

A relação entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) nunca foi muito amistosa e feliz, já que os protagonistas do remake de Pantanal continuam a saga em busca do final feliz tão esperado pelos fãs da trama do autor Bruno Luperi.

Em capítulos que ainda estão por vir, Juma chegará a surpreender zero pessoas ao reclamar mais uma vez da vida ao lado do herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira). Morando com Zé Lucas (Irandhir Santos), seu cunhado, ela vai afirmar que perdeu o encanto pelo marido.

Velho do Rio (Osmar Prado) Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) em cena do remake de Pantanal (Estevam Avellar/Globo)

Tudo acontece depois que a menina-onça não aceita ficar na fazenda da família do Velho do Rio (Osmar Prado) e decide ficar em sua tapera e será neste momento que Zé Lucas ataca. O meio-irmão de Jove vai se oferecer para fazer companhia nos próximos capítulos da novela da Globo.

Na cena, a protagonista some da fazenda enquanto o marido vai até a cidade revelar a foto do Velho do Rio, mesmo sabendo que o avô vai acabar ficando irritado e dará um castigo no jovem. Depois desta atitude, Juma perde o encanto por seu marido e acaba mudando de moradia. Além disso, o Velho do Rio vai acabar escutando as reclamações da mocinha da novela rural.

Em Pantanal, Velho do Rio (Osmar Prado) pede o rolo de filme e fica decepcionado com Jove (Jesuíta Barbosa) (João Miguel Júnior/Globo)

Sabendo da fuga da esposa, Joventino vai atrás dela, mas a menina-onça deixa claro não querer contato e até o afasta e afirma que o filho de Madeleine (Karine Teles) não é mais seu marido e não quer que o cunhado vá embora da tapera.

Jove armado?

O clima não será apenas de festa na cerimônia de casamento de Jove e Juma, já que o protagonista acaba brigando com Alcides (Juliano Cazarré). Depois do incidente, José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará atento com a segurança do filho e pedirá que ele ande armado.

Na cena, o fazendeiro vai lembrar que Alcides prometeu que vai se vingar de Jove. Mas, além do peão, que no futuro será empregado da família Leôncio, o protagonista do remake terá que tomar cuidado Solano (Rafa Sieg), que entra na novela para matar diversos personagens, incluindo o sobrinho de Irma (Camila Morgado).

