O último trabalho de Milton Gonçalves é recente e você pode ver na Globo

Antes de morrer, aos 88 anos, o ator Milton Gonçalves deixou alguns trabalhos prontos para TV e um deles está sendo exibido neste momento na Globo, emissora onde trabalhou ao longo de sua carreira.

Produzida primeiro para a plataforma de streaming Globoplay, a série “Filhas de Eva” conta com um episódio onde o veterano da Globo aparece e que será levado ao público nesta quinta-feira (21), após o remake da novela “Pantanal”.

Em "Filhas de Eva", Milton Gonçalves e Marcos Veras contracenam em uma redação de jornal (Divulgação/Globo)

Na trama, Milton interpreta o jornalista Gasparian, que contracena com Fábio, papel interpretado por Marcos Veras. Nesta participação especial, o personagem do veterano aparece em uma redação de jornal.

Em “Filhas de Eva”, Gasparian estará ligado a Stella (Renata Sorrah), que vai ao jornal para passar uma nota suspeita com o objetivo de incriminar o ex-marido, em um momento de raiva, após pedir o divórcio. Mas, ela se arrepende e depois de ter sido sondada por um jornalista em busca de mais informações sobre os negócios de e Ademar (Cacá Amaral), vulgo seu ex-marido, ela procura o amigo para pedir que faça parar a investigação.

A atitude dela vai levantar ainda mais suspeitas de Fábio (Marcos Veras), repórter responsável pela apuração, que vai descobrir o envolvimento do Ademar em corrupção, ao mesmo tempo em que começa a se envolver com sua filha, Lívia (Giovanna Antonelli).

Os personagens de Renata Sorrah e Milton Gonçalves são amigos na série "Filhas de Eva" (Divulgação/Globo)

Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a série “Filhas de Eva” vai ao ar às terças e quintas-feiras, depois de “Pantanal”.

Morte de Milton

O ator Milton Gonçalves morreu no final do mês de maio. Segundo a família, o veterano da Globo estava em sua casa no Rio de Janeiro e morreu no dia 30, por volta das 12h30, por consequências de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020, quando ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar.

Nascido em 1933, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Milton Gonçalves fez muitos trabalhos na Globo. Ao longo da carreira, o famoso atuou em mais de 40 novelas, além de participar de programas de humor e minisséries.

