Novo projeto solo de Marília Mendonça será lançado em partes

Vem novidade aí: a equipe de Marília Mendonça anunciou um novo projeto solo da cantora, que será lançado postumamente a partir desta quinta-feira (21).

Considerada uma das principais vozes do sertanejo contemporâneo, a artista morreu em novembro do ano passado, em um acidente de avião.

Intitulado “Decretos Reais”, o projeto será dividido em partes, que serão lançadas ao longo do ano, segundo o portal G1. O primeiro volume estará disponível já nesta semana, um dia antes do que seria o aniversário de 27 anos da cantora.

“À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h”, informam os posts nas redes sociais oficiais da artistas, que seguem ativas.

Até o momento, “Decretos Reais” conta com quatro faixas que foram retiradas de uma live de Marília Mendonça de maio do ano passado, mas que não fazia parte de sua discografia.

São elas “Te Amo Demais”, “Te Amo, O Que Mais Posso Dizer”, “Não Era Para Ser Assim” e “Sendo Assim”/“Muito Estranho”, todas releituras de clássicos do sertanejo.

As faixas estarão reunidas em um EP, com lançamento previsto para as 21h desta quinta-feira (21).

Acervo inédito

De acordo com informações do Ecad, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, Marília Mendonça deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, novos trabalhos dela foram lançados, boa parte em parceria com outros artistas, como “Amigos con derechos”, com a ex-RBD Dulce María, “Amava Nada”, com Lucas Lucco, “Mal Feito”, com Hugo & Guilherme, “Vai Lá em Casa Hoje”, com George Henrique & Rodrigo, e “Calculista”, com Dom Vittor & Gustavo.

Leia também: Ludmilla se empolga, anuncia local de gravação de álbum e pede: ‘aguardem em casa’