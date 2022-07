Jojo Todynho vira ‘coringa’ e aparece em quatro produções da Globo

O hit “Que Tiro Foi Esse” apresentou Jojo Todynho ao Brasil, mas foi o reality show “A Fazenda 12″ (Record TV) que fez a funkeira virar uma das mulheres mais conhecidas e querida pelas emissoras de TV. Agora, dois anos após vencer o programa, ela está com a bola toda na Globo, onde conta com alguns projetos em andamento.

Depois de estrelar a primeira “Dança dos Famosos” apresentada por Luciano Huck, Jojo vai encarar quatro novos compromissos no Projac.

O primeiro é na TV Globo, onde a esposa do oficial do exército Lucas Souza fechou uma parceria com Ana Maria Braga para a criação de um quadro especial para o “Mais Você”, que começa a ser gravado em breve. Ao entrar para a atração matinal, ela estará junto com Gil do Vigor, também esteve no quadro do “Domingão com Huck” e tornou-se um grande amigo da cantora.

Jojo Todynho ganha quadro fixo no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

A vencedora da 12ª temporada do reality show “A Fazenda” também está no elenco de “Os Parças”, filme brasileiro que vai se tornar uma série de humor da Globo. No programa, a cantora vai contracenar com Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Bruno De Luca e Tirullipa.

LEIA TAMBÉM: Personagem de Pantanal ‘perde a cabeça’ e quer acabar com casamento; entenda

Outro projeto de Jojo Todynho é para o canal a cabo Multishow, onde a famosa estará no comando da segunda temporada do talk show “Jojo Nove e Meia”. As gravações acontecem nos estúdios da emissora e a estreia está prevista para outubro.

Por fim, Jojo Todynho também fará uma participação especial em “Encantado’s”, série de humor que estava sendo criada para a TV aberta, mas foi movida para o catálogo da GloboPlay. Diferente de muitos projetos, a série está com sua primeira temporada totalmente gravada e ela deve estrear no streaming ainda neste semestre.

Mais no streaming

Além do projeto citado acima, a plataforma de streaming da Globo também coloca em seu catálogo a série “Fim”, escrita e criada por Fernanda Torres, que traz as ilusões, certezas, sonhos e anseios de um grupo de amigos de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A produção conta com um elenco formado por Débora Falabella, Fabio Assunção, Bruno Mazzeo e David Junior.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga diverte internet com frase de encerramento do ‘Mais Você’; veja o que disse a apresentadora