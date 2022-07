Exposição em São Paulo oferece experiência imersiva em filmes famosos da Pixar

Já pensou em ser um brinquedo perdido no quarto de “Toy Story”? Ou entrar na sala de comando de “Divertida Mente”? No “Mundo Pixar”, isso é possível: a exposição oferece experiências imersivas ao público fã das animações do estúdio.

Inaugurada nesta quarta-feira (20), a mostra reúne ambientes de dez filmes da Pixar: “Toy Story”, “Procurando Nemo”, “Os Incríveis”, “Carros”, “Monstros S.A.”, “Divertida Mente”, “Up: Altas Aventuras”, “Ratatouille”, “Soul” e “Lightyear” - a mais recente do estúdio.

Esta é a maior exposição da Pixar já realizada no mundo, em extensão. São 2,8 mil m² de espaços com objetos de cena, ambientação sonora, projeções e representações dos personagens mais queridos do estúdio.

Cenário de "Divertida Mente", na exposição "Mundo Pixar" (Foto: Fred Lopes/Metro World News)

O passeio começa pelo quintal do Sr. Fredricksen e já impressiona pela experiência de realidade aumentada que acompanha o cenário. Para acessa-la, o visitante precisa baixar o aplicativo Mundo Pixar, disponível para iPhone e alguns celulares com sistema Android.

Além de “Up: Altas Aventuras”, a sala de “Carros” também conta com uma surpresa do mesmo tipo. Já “Soul” tem opções de molduras personalizadas dentro do aplicativo.

Os fãs mais atentos podem se deliciar com uma caça a “easter eggs”, tal qual ocorre nos filmes da Pixar. Isso porque, ao longo da exposição, algumas bolas estão escondidas em meio aos cenários - sim, aquela clássica “luxo ball” amarela com uma estrela vermelha, da animação de 1986.

Na sala de “Soul”, por exemplo, ela está disfarçada juntos aos cachecóis do cabideiro. Você consegue encontrar?

Cenário de "Soul" em "Mundo Pixar" (Foto: Fred Lopes/Metro World News)

Duas salas merecem um pouco de paciência: em “Ratatouille”, é preciso ser rápido para tirar uma foto com Remy, enquanto em “Procurando Nemo” dá para esperar Nemo ou Dory voltarem para a hora do clique.

Projeção de "Procurando Nemo" na exposição "Mundo Pixar" (Foto: Fred Lopes/Metro World News)

A exposição é acessível para pessoas cegas, que podem compreender os ambientes através da audiodescrição do app da mostra.

“Mundo Pixar” funciona de terça a quinta-feira, das 10h às 20h50, e de sexta a domingo, das 10h às 22h50. Não abre às segundas-feiras.

Os ingressos variam entre R$ 60 (individual, durante a semana, até às 18h) e R$ 370 (pacote para quatro adultos aos finais de semana). Eles estão à venda na bilheteria do local ou através do site oficial da exposição - que libera ingressos de forma gradativa.

A exposição segue em cartaz até o dia 23 de outubro, no estacionamento do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros).

