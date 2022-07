Ex-BBB Gil do Vigor conta perrengue em cruzeiro internacional

Ex-BBB Gil do Vigor viaja com a mãe para o cruzeiro da Disney (Reprodução/@gildovigor)

O ex-BBB Gil do Vigor fez uma viagem internacional com sua mãe, Jacira Santana, e resolveu contar parte dos perrengues deste momento de lazer no “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga, na Globo, onde também celebrou mais um ano de vida.

Ao tomar café da manhã com Ana Maria, o ex-confiado do “Big Brother Brasil” e influenciador digital contou que a vida dentro do Disney Cruise, ou navio do Mickey, não foi muito fácil. Segundo o economista, o momento inusitado aconteceu durante uma dança que ele fez dentro do cruzeiro.

“Eu dancei, coloquei o povo para dançar, fiz cachorrada. O povo estava lá dançando eu não consigo, eu comecei a dançar e tinha um palco, depois eu fui expulso do palco, com delicadeza, mas fui”, contou o famoso, enquanto passava algumas imagens da viagem.

Durante a conversa, Ana Maria Braga deixou escapar algumas informações e contou que soube de fofocas. Ao vivo, a apresentadora revelou outro momento complicado para Gil: “Rasgou a calça… Estava em uma festa, estava dançando e rasgou a calça”, afirmou a apresentadora do “Mais Você”.

Ex-BBB Gil do Vigor aproveita a viagem para tirar fotos com os personagens da Disney (Reprodução/@gildovigor)

O ex-BBB não escondeu o mico e contou que deu um jeito para continuar na festa do cruzeiro: “Todo mundo ficou olhando, mas eu amarrei o terno na cintura e troquei de roupa no quarto”.

Ainda no momento perrengue de viagem, o ex-BBB Gil do Vigor contou que teve problemas para embarcar de volta ao Brasil: “O avião estava atrasado, estava tudo atrasado e eu tinha que estar aqui nove horas”, contou Gilberto, revelando que o ar-condicionado do avião havia quebrado.

Por fim, o economista do programa “Mais Você” falou da alegria de poder levar a mãe e elogiou o cruzeiro: “É a coisa mais linda do mundo, uma experiência incrível, magnífica. É apaixonante, eu estou apaixonado”, finalizou o pernambucano.

