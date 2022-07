Este foi o motivo que levou a ex-BBB Naiara Azevedo para o hospital

Após sofrer com dores no estômago, a ex-BBB Naiara Azevedo foi internada em um hospital localizado em Brumado, Bahia. A famosa passou um período no local, mas usou suas redes sociais para acalmar os fãs.

Em um vídeo, postado no stories do Instagram, a cantora sertaneja disse: “O bom dia está diferente, em uma maca e tomando soro. Passei mal do estômago, tivemos que parar na estrada porque estava com muita cólica, dor no estômago”, contou ela, que chegou ao hospital chorando.

Após ser medicada, Naiara Azevedo ficou surpresa ao saber que muitas pessoas sabiam que ela tinha ido ao médico: “Estou rindo aqui, uma amiga falou aqui que já está nos sites que eu estou internada, mas nem noticiei ainda. Tô achando que essa enfermeira é a mais fofoqueira do hospital”, brincou a famosa, que se divertiu com os profissionais da saúde.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Juliano Cazarré se irrita e rebate seguidor ao ser chamado de machista em live: ‘Seu moleque!’

Logo depois, a ex-BBB tranquilizou os fãs e disse que estava medicada e que já estava melhor. Pouco tempo depois, a famosa avisou que já estava de alta: “O taxista que está fazendo o nosso traslado abriu o WhatsApp e mostrou que tem um monte de notícia que estou internada, tem vídeo. Já estou bem, gente!”, pontuou Naiara Azevedo.

Naiara em silêncio

Em meio às polêmicas dos últimos dias, Naiara Azevedo usou suas redes sociais para explicar o motivo de não comentar assuntos fortes com os seus fãs. Segundo a cantora, ela prefere se ausentar de notícias ruins: “”Eu não gosto de me manifestar aqui , não sou de apontar nem dar pitaco na vida dos outros nem assuntos polêmicos”.

“Não sei nem o que comentar, tanta atrocidade e notícia ruim e sem noção, que não dá nem vontade de abrir a internet e assistir TV. Onde a humanidade vai parar, estupro de mulher grávida, assassinato por causa de política, incêndio e por aí vai. Estamos nos fins dos tempos”, declarou a ex-BBB.

Por fim, Naiara Azevedo disse aos seguidores que prefere manter a boa energia em suas redes sociais e fugir de fofocas: “Não gosto de fofoca nem de revidar hater, e não é porque eu não sou engajada ou porque eu não me importe, mais sim porque gosto de aparecer aqui sempre com papo positivo, passar alegria”.

LEIA TAMBÉM: Stênio Garcia ‘solta o verbo’ e acusa repórter de tentar se promover: ‘Oportunista e zero empatia’