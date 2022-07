Este foi o cachê oferecido a Millie Bob Brown para filmar ‘Enola Holmes 2’

Desde o começo do ano passado, tivemos a confirmação de que a Netflix havia autorizado a produção de ‘Enola Holmes 2′, a continuação do filme lançado em 2020 que mostrou a irmã do detetive mais famoso da literatura e do cinema.

Sabemos que Henry Cavill retorna ao papel de Shelock, enquanto que Millie Bob Brown viverá novamente Enola. Harry Bradbeer está voltando para dirigir e Jack Thorne, que escreveu o primeiro filme, escreverá o roteiro da sequência. As informações foram divulgadas pelo Deadline em maio de 2021.

Acontece que, recentemente divulgado pela Variety, um relatório revelou o salário da atriz para o filme que, não é nada mais, nada menos que 10 milhões de dólares, aproximadamente R$ 54 milhões de reais.

A segunda atriz mais bem paga este ano

Millie Bob Brown está entre os 20 maiores salários de atores deste ano, segundo o relatório, e a segunda atriz mais bem paga, ficando atrás somente de Margot Robbie, que recebeu 12,5 milhões de dólares para filmar ‘Barbie’. A reportagem também afirma que os executivos do estúdio admitem que as ofertas salariais da Netflix e de outros serviços de streaming levaram alguns atores a aumentar suas cotações.

‘Enola Holmes 2′ vai mostrar o primeiro caso oficial resolvido por Enola como detetive. Retornam aos seus papéis os atores Louis Partridge, Bonham Carter, Adeel Akhtar e Susie Wokoma, ao lado dos recém-chegados Sharon Duncan-Brewster e David Thewlis.

Lembremos que ‘Enola Holmes’ foi baseado no primeiro livro da série de ficção para jovens adultos de mesmo nome de Nancy Springer. A trama segue a personagem titular de Millie Bob Brown, a irmã adolescente de Mycroft (Sam Claflin) e Sherlock Holmes (Henry Cavill), enquanto ela se aventura em Londres para encontrar sua mãe desaparecida (Helena Bonham Carter). Enola acaba em uma aventura mais do que esperava, no entanto, ligando-se a um senhor fugitivo chamado Tewksbury (Louis Partridge) enquanto os dois tentam resolver um mistério.