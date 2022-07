Especialista em linguagem corporal analisa Harry na ONU: “Sinais de ansiedade e tensão”

O discurso do príncipe Harry na sede da Organização das Nações Unidas na última segunda-feira, 18, ainda está repercutindo. Segundo um especialista em linguagem corporal, o príncipe teria mostrado “sinais de ansiedade e tensão”.

Harry e Meghan Markle viajaram da Califórnia, onde moral atualmente, para Nova York no começo da semana para a participação do príncipe na programação do Dia Internacional de Nelson Mandela. Em uma assembleia na ONU por ocasião da data, o príncipe falou sobre a importância do líder político sul-africano, seu legado e sua amizade com a princesa Diana.

“Aqueles de nós que não tiveram a sorte de conhecer bem Mandela passaram a entender o homem através de seu legado, as cartas que escreveu sozinho em sua cela de prisão, os discursos que fez ao seu povo e as camisas incríveis que usava”, começou Harry em seu discurso.

Meghan apoiou o marido, quando ele subiu ao palco para falar. O príncipe aproveitou a ocasião para detalhar sua conexão pessoal com a África, revelando que é um lugar onde ele se sente mais próximo de sua mãe e onde percebeu que sua esposa, Meghan, era sua alma gêmea.

Ele disse: “Desde que visitei a África pela primeira vez aos 13 anos, sempre encontrei esperança no continente. Na verdade, durante a maior parte da minha vida, foi a minha tábua de salvação, um lugar onde encontrei paz e cura uma e outra vez”.

Para especialista em linguagem corporal, gestos involuntários de Harry refletem sinais de desconforto

Apesar de suas palavras comoventes e de um discurso bastante sensível, uma especialista em linguagem corporal disse ao The Mirror que o príncipe parecia “tenso” ao longo de sua aparição pública.

Judi James disse ainda: “Seu estilo de entrega foi mais presidencial do que principesco na ONU. Sua palestra foi entregue em um estilo sombrio, lento e autoritário que o colocou como especialista. Ele não recuou longe de adotar uma abordagem ‘dizer’, mesmo quando se tratava do próprio Mandela.

“Os rituais de linguagem corporal subjacentes de Harry sugeriram altos níveis de tensão e ansiedade subjacentes à entrega confiante e contundente”, disse a especialista, que detalhou sobre os “rituais de barreira” de Harry que, segundo ela, refletem alguns dos movimentos do próprio pai dele, o príncipe Charles.

Ela disse que Harry muitas vezes abotoa seu paletó ou toca sua barriga, ambos os quais ela diz serem um “gesto não pensado” e “são mais os sentimentos que reforçam sua necessidade de sentir-se cômodo, e não a ação em si”, antes de acrescentar que o príncipe Charles também dá um tapinha em seu rosto, bolsos e brinca com os punhos quando está tenso.