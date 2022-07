Entenda por que Meghan Markle odeia ser comparada a Kate Middleton

O recente lançamento sobre realeza, de autoria do biógrafo e jornalista investigativo Tom Bower, ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’ revelou mais detalhes sobre o relacionamento de Meghan e Harry e outros membros da Coroa.

Dentre algumas das informações do jornalista, que diz ter feito uma ampla pesquisa que resultou no livro, inclusive ouvindo fontes não identificadas, há uma alegação de que Meghan Markle teria supostamente rejeitado o conselho da Rainha Elizabeth II e do príncipe Charles sobre suas desavenças com o pai, Thomas Markle.

Mas, o livro contém também uma informação sobre as tensões entre Meghan e Kate Middleton, já que Meghan odiava suas constantes comparações.

Em um trecho publicado no The Sun, Tom Bower afirma que “Meghan estava com raiva porque os funcionários do Palácio se recusaram a proteger sua imagem”, acrescentando que ela “odiava as comparações com Kate que não reclamava”.

Bower então escreveu que Kate, por outro lado, sentiu que Meghan estava “desprezando outras pessoas”.

Este também é um assunto que foi abordado durante a entrevista de Harry e Meghan com Oprah Winfrey. A dupla afirmou que o palácio não estava protegendo Meghan da atenção negativa da imprensa, citando isso como uma das principais razões pelas quais eles decidiram se afastar da Firma e se mudar para Los Angeles.

Sabemos que, desde a saída de Meghan e Harry da Coroa, há uma série de especulações sobre uma rixa entre os Sussex e os Cambridge, citando que Meghan e Kate tiveram pouco relacionamento no período que antecedeu o casamento de Meghan e Harry.

As tensões relatadas só pioraram após a entrevista bombástica do casal, que foi ao ar em março do ano passado, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, onde Meghan disse que na verdade foi ela quem chorou pelo vestido de dama de honra da princesa Charlotte, não Kate como anteriormente foi relatado pela imprensa britânica.