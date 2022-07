Documentário de Meghan e Harry deve estrear junto com ‘The Crown’

Desde o começo do ano sabemos que Meghan Markle e o príncipe Harry estariam filmando um documentário para a Netflix. Embora esse rumor nunca tenha sido confirmado oficialmente pelo porta-voz dos Sussex, eles foram vistos seguidos por cinegrafistas em diversas ocasiões, o que levantou ainda mais as suspeitas.

Segundo o Page Six, a Netflix deseja acelerar o lançamento do documentário deles, para que seja lançado na mesma época da estreia da quinta temporada de ‘The Crown’, agendada para novembro de 2022.

“Há muito o que organizar e muitas coisas em jogo aqui. A Netflix quer garantir que eles entrem lá e ‘não sejam roubados’ pelas próximas memórias de Harry”, disse uma fonte à Page Six.

Sobre o livro do príncipe Harry

Há um lançamento previsto também para este ano que diz respeito ao príncipe Harry: seu livro autobiográfico. “[Os executivos da Netflix] sabiam que o livro seria lançado, e é por isso que eles queriam a série este ano. Eles não querem adiar mais”, acrescentou a fonte.

Porém, acordo com o Daily Mail, essa omissão de informações pode estar acontecendo porque a editora planeja que o lançamento do livro poderá esperar mais uns meses, podendo inclusive nem acontecer em 2022. A ausência de qualquer palavra por parte da empresa significa que, possivelmente, o lançamento não será em breve.

No final de maio, se especulou que o atraso no lançamento estaria relacionado ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, uma celebração de 4 dias que comemorou os 70 anos de reinado da Rainha e que aconteceu em junho deste ano no Reino Unido.

Nada confirmado, porém muitos rumores

Apesar dos comentários e rumores, no momento ainda não há nenhuma confirmação sobre essa série, que em tese, mostraria a vida dos Sussex fora da realeza. No site da Fundação Archewell, de Meghan e Harry, ainda lista apenas o documentário da Netflix ‘Heart of Invictus’, sobre a iniciativa Harry’s Invictus Games, no que diz respeito aos próximos projetos de vídeo.