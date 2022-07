Danilo Gentili sai em defesa de Léo Lins, demitido do SBT após fazer piada sobre criança com hidrocefalia

O apresentador Danilo Gentili voltou a defender o humorista Léo Lins, que foi demitido do SBT no início deste mês após fazer uma piada citando uma criança com hidrocefalia. Ele destacou que o ex-colega do programa “The Noite com Danilo Gentili” é “gentil, generoso e extremamente empático” (veja nos vídeos abaixo).

Danilo Gentili se posiciona em relação a demissão de Léo Lins - Parte 2#TheNoite pic.twitter.com/0j53uKYaqV — Diário (@diariodenovelas) July 20, 2022

“O Léo Lins é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ele é gentil, generoso, extremamente empático, é um cara que nunca mediu esforços para ajudar o próximo. Ele é esse tipo de gente que ajuda gente necessitada na rua, seja contribuindo com quem precisa ou atuando em grupo de defesa dos animais. O Léo Lins sempre agiu silenciosamente. Para o meu amigo Leo Lins, mais importante do que parecer bom, é ser bom, e ele é uma boa pessoa. Ele é reverenciado por todo mundo dessa equipe que o conhece, pelo o que ele faz, não pelo o que ele diz nos palcos enquanto trabalha para um público que sabe que tudo o que é falado lá são apenas piadas”, afirmou o apresentador.

“Eu sei que é chato ter que explicar o óbvio, mas a gente tem vivido tempos chatos. Uma das bases da comédia é o absurdo, é o exagero. [...] Todo mundo entende que absurdos e exageros são ótimos escapes para momentos de tensão, e é isso o que a comédia é, a arte de dizer absurdos para aliviar assuntos tensos”, continuou.

Por fim, Gentili destacou que o comportamento de “problematizar comediantes falando besteira” pode ser “a porta de entrada para censuras mais agudas”. “Você pode até não rir de determinada piada, mas criminalizar e pedir punição ao autor dela, eu não vou nem falar que é um exagero, porque é até mais cruel que isso”, concluiu.

Entenda o caso

A piada feita pelo humorista, que foi considerada ofensiva, ocorreu durante shows de stand-up apresentados em várias cidades. Ele citou uma criança com hidrocefalia e o “Teleton”, que é um programa anual exibido pelo SBT e pela TV Cultura, com participação de artistas de diversas emissoras, para arrecadar fundos para as unidades da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), organização responsável por unidades de saúde em todo o país.

“Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, diz Léo Lins no vídeo.

As imagens viralizaram e a repercussão negativa do episódio motivou a demissão do humorista da emissora de Silvio Santos. Além disso, a própria AACD se posicionou a respeito da piada do humorista.

“Esse tipo de piada é de extremo mau gosto, capacitista e incabível na sociedade em que vivemos hoje”, afirma a instituição, chamando a atenção para a lei que protege pessoas com deficiência desse tipo de comentário.

Segue o posicionamento da AACD com relação ao vídeo publicado por Leo Lins recentemente pic.twitter.com/9QtLWqekQA — aacdoficial (@AACD) July 4, 2022

A Ordem dos Advogados do Brasill no Ceará (OAB-CE) entrou com uma representação no Ministério Público para pedir que o órgão apure a conduta de Léo Lins.

