BBC pagará indenização milionária à babá de Harry e William após difamação

A Justiça britânica decidiu, de forma definitiva, que a BBC terá que pagar uma indenização à ex-babá dos príncipes Harry e William, Tiggy Legge-Bourke (agora conhecida como Alexandra Pettifer). Embora a BBC não tenha informado a quantia paga a Tiggy, o The Times estima que o valor da indenização é de 200 mil libras esterlinas, aproximadamente R$ 1,3 milhão.

A emissora foi condenada a pagar o valor à ex-funcionária da realeza pelas “alegações totalmente infundadas” do jornalista Martin Bashir sobre ela, que foram usadas para garantir uma entrevista em 1995 com a princesa Diana ao programa Panorama. Foi nesta entrevista que Diana falou pela primeira vez de forma pública sobre as traições do príncipe Charles.

Anteriormente, em setembro do ano passado, a BBC tinha oferecido à Tiggy Legge-Bourke, De acordo com o The Telegraph, um valor superior a 100 mil libras esterlinas (cerca de R$ 780 mil). Mas, o valor foi renegociado e agora a emissora terá que pagar ainda mais.

Posicionamento da BBC

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, disse que a organização pediu desculpas a Tiggy, ao príncipe Charles, ao príncipe William e ao príncipe Harry, “pela maneira como a princesa Diana foi enganada e pelo impacto subsequente em suas vidas”.

“Agora que sabemos da maneira chocante como a entrevista foi obtida, decidi que a BBC nunca mais exibirá o programa; nem o licenciaremos total ou parcialmente para outras emissoras”, acrescentou.

Em um comunicado lido no tribunal, a advogada de Tiggy, Louise Prince, disse que as reivindicações incluíam “as alegações muito sérias e totalmente infundadas de que o requerente estava tendo um caso com Sua Alteza Real Príncipe de Gales, resultando em uma gravidez que foi abortada. Essas alegações foram fabricadas”.

A advogada disse ainda que a ex-babá estava “aliviada porque a BBC aceita que as alegações são completamente falsas e sem qualquer fundamento”.