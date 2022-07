Ator de ‘Stranger Things’ fala como seu personagem poderia retornar na temporada 5

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ continua seis meses depois dos acontecimentos da terceira temporada, trazendo ainda mais mistérios, personagens que pensávamos estar mortos e ainda mais monstros assustadores. Para a surpresa de todos, Hopper está vivo, mas perdemos personagens bem novos na trama.

No final do último capítulo, Nancy estava em apuros enquanto Max estava bem no topo da lista de alvos de Vecna depois de ter escapado ouvindo sua música favorita ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush. Mas, foi o novato Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, que morreu durante a batalha final.

“Acho que há um ótimo começo, um ótimo meio e um ótimo final para o personagem”, disse Quinn ao RadioTimes.com .

“Como ator você quer personagens com esses tipos de arcos. Foi tão emocionante fazer no dia. E também, acho que o momento foi brilhante. Para toda a equipe, parecia a primeira vez que as pessoas estavam em uma situação de música ao vivo desde a pandemia, então foi uma celebração alegre no dia. É uma conclusão fantástica para o personagem e sim, me sinto muito, muito sortudo”, disse Quinn.

O ator disse ainda que “obviamente” adoraria voltar para a série se a oportunidade surgisse. Lembre-se que a morte não impediu Dacre Montgomery de retornar como Billy, ou uma versão dele, pelo menos.

O ator tem uma sugestão para a volta de seu personagem, e pensa que, se houvesse um retorno, poderia passar por um aspecto mais sobrenatural.

“Eu e Joe Keery (Steve Harrington) estávamos discutindo maneiras pelas quais eu poderia meio que talvez ser uma invenção da imaginação de Gaten ou algo assim”, disse ele. “Como se pudesse haver algum tipo de espaço para algo assim, algo um pouco sobrenatural”, disse o ator.

De acordo com Quinn, uma boa ideia seria Eddie ter seu nome limpo. “Acho que seria satisfatório para o público. Acho que Eddie pagou tanto, ele fez o sacrifício final por uma cidade que pensava que ele era um monstro, que é um nível de heroísmo que é meio difícil de compreender”, acrescentou o ator.