Antes de receber prêmio de Melhor Livro e Ficção na CCXP Awards, Jim Anotsu afirma que ‘ficha não caiu’

Com a vitória na categoria de Melhor Livro e Ficção na primeira edição da CCXP Awards, o escritor Jim Anotsu levou a melhor com sua obra ‘O Serviço de Entregas Monstruosas’. O evento ocorreu na sexta-feira (15) na Sala São Paulo, centro da capital paulista, e contou com diversos famosos na premiação e no tapete vermelho.

Jim Anotsu durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022. (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

Durante passagem no red carpet, Jim Anotsu conversou com o Metro World News e revelou estar ansioso para o resultado das categorias em que estava concorrendo. Embora tenha recebido o título para sua obra, o escritor revelou não ter caído a ficha antes mesmo de ter contato com o resultado.

Jim também já foi indicado a outras premiações, mas não havia comparecido. O escritor brincou que houve preferência por ficar em casa jogando vídeo game por outras vezes, mas decidiu ser sociável na CCXP Awards.

‘O Serviço de Entregas Monstruosas’

Jim Anotsu também não deixou de comentar a temática de sua obra vencedora da categoria. “É a história de um menino que encontra um ovo de dragão e trabalha para um serviço de entregas monstruosas. Também fala sobre antiautoritarismo e tem piadas ruins. É para crianças entre oito e treze anos de idade, uma fantasia que se passa no Brasil”, explicou.

Sem acreditar que concorria à categoria de Melhor Livro e Ficção, Jim contou como foi a descoberta de sua indicação.

“Uma amiga minha me mandou uma mensagem me dizendo: ‘Você virou finalista’. Fiquei chocado, mas estou bem feliz. Ainda não caiu a ficha. Se cair, vou comemorar tanto Fanta uva”, brincou.

Diversas obras nacionais e internacionais foram prestigiadas durante o evento. No link abaixo você confere todos os indicados e vencedores da CCXP Awards 2022.

