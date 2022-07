Ana Maria Braga diverte internet com frase de encerramento do ‘Mais Você’; veja o que disse a apresentadora

A apresentadora Ana Maria Braga arrancou risos dentro e fora do estúdio do “Mais Você” desta quinta-feira (21) com a frase de encerramento do dia.

Antes de se despedir dos telespectadores, a loira deixou uma reflexão, como de costume. “O amor é como papel higiênico: vai diminuindo a cada cagada”, disse, aos risos.

Louro Mané não aguentou e caiu na gargalhada, chegando a tombar na bancada. “Vou rir até amanhã”, afirmou o fantoche.

Nas redes sociais, muitos internautas replicaram a frase. Confira:

Como explicar a instituição Ana Maria Braga? Kkkk amo demais https://t.co/scGzsq7Jqp — Claudio Augusto (@oclaudioaugusto) July 21, 2022

Amor é igual a papel higiênico, a cada cagada diminui.



-Ana Maria Braga — lhama🕵🏽‍♂️ (@Lu4n_04) July 21, 2022

Mensagem motivacional do dia enviada por Ana Maria Braga

“Amor é igual a papel higiênico. Diminui a cada cagada.”

🤣🤣🤣 #ficaadica — Dani (@dani_mengo8119) July 21, 2022

" O amor é igual a papel higiênico, vai diminuindo a cada cagada!!" braga_Ana_maria 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ — Gugassance 🪩 (@gugax_) July 21, 2022

As melhores frases do dia são com a Ana Maria Braga, no #maisvocê pic.twitter.com/Ex05qJc2gE — Anderson🌾 (@juniorprovence) July 21, 2022

Bastidores de ‘Pantanal’

No “Mais Você” de hoje, Ana Maria mostrou os bastidores do casamento de Juma e Jove na novela “Pantanal”.

“O amor já está consumado, essa celebração que ela não entende. Por que tem que ter um cara falando? Um monte de gente? Se o amor é nosso. Ana Maria, beijo gigante, quente e nosso. Quero te conhecer, me chama pra comer pão de queijo”, disse Alanis Guillen, intérprete de Juma.

Jesuíta Barbosa, por sua vez, comentou a fala da parceira de cena: “Ela demora a entender que é um necessidade social de encontro, o que representa a família”.

Além de Jume e Jose, Muda e Tibério também vão subir ao altar na novela das 21h.

Caixa misteriosa

Ontem o destaque no “Mais Você” ficou por conta de um presente da repórter Ju Massaoka para Ana Maria Braga.

Ju, do quadro “Feed da Ana”, se aproximou da loira com uma caixa misteriosa e, de cara, recebeu um elogio. “Vem pra cá Juju Massaoka! Gente, hoje ela está um verdadeiro bombom. Tá muito chique mesmo. Mas o que é isso?”, notou Ana Maria.

A repórter, então, disse: “Eu trouxe um presente pra você”. A comandante do matinal comentou: “Isso é algo muito perigoso, esse negócio de ficar falando que tá ganhando presente, ainda mais partindo de quem”.

Ana Maria pegou a tal caixa e foi em direção à mesa de café da manhã: “O que? Você não vai aceitar?”, questionou a jornalista. A apresentadora respondeu que iria abrir a caixa, mas antes escutou um som que vinha de dentro dela. “Você não seria maluca de colocar um passarinho aqui dentro, né?”, perguntou.

A repórter correu para se explicar: “Não mesmo. Eu tenho amor ao meu emprego”. “Amor pela vida, pela natureza”, completou Ana Maria.

A apresentadora finalmente abriu a caixa e descobriu em seu interior a presença brinquedos para animais de estimação que se movimentam. A brincadeira fez referência a um vídeo viral em que uma mulher cai na risada ao ter uma encomenda confundida com um vibrador.

LEIA TAMBÉM: