Trailer de ‘Halloween Ends’ mostra batalha épica entre Laurie Strode e Michael Myers

Com estreia agendada para o dia 14 de outubro deste ano, ‘Halloween Ends’ deve ser o último filme da trilogia que reiniciou a famosa franquia de horror Halloween, iniciada em 1978. “Venha me pegar, seu filho da puta!”, diz Laurie Strode no primeiro trailer do longa, divulgado nesta quarta-feira, 20.

Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente em português, no canal do YouTube da Universal Pictures dos Estados Unidos, o trailer já está disponível. Veja abaixo.

O filme promete ser o final épico da franquia no qual a nossa final girl favorita “forever”, interpretada por Jamie Lee Curtis, mais uma vez, vai lutar contra o maníaco mascarado semi-residente de Haddonfield.

Desde que Michael Myers voltou às telonas, quando a Blumhouse resolveu reiniciar a franquia Halloween em 2018, os fãs de horror se questionam se a trilogia será realmente o fim da franquia. A reinicialização da franquia só levou em consideração os dois filmes originais de John Carpenter, ignorando todas as sequências anteriores.

Será a despedida de Laurie Strode?

O terceiro filme do diretor David Gordon Green é a última vez que James Curtis interpretará o papel de Laurie Strode. Lembremos que a atriz desempenhou o papel pela primeira vez no clássico de terror de 1978, do diretor John Carpenter, ‘Halloween’, e reprisou o papel em ‘Halloween II’, de 1978, ‘Halloween H20′, de 1998, ‘Halloween Resurrection’, de 2002 e os dois filmes da nova trilogia anteriores: ‘Halloween’, de 2018, e ‘Halloween Kills’, de 2021.

Em fevereiro deste ano, a atriz revelou em sua conta no Instagram que estava se despedindo de sua amada personagem. Ela escreveu: “Um FIM agridoce para mim nos filmes de Halloween. Fiz grandes amigos e colaborei com artistas maravilhosos nesses três filmes e hoje minha parte no filme foi concluída e com ela o FIM desta trilogia”.

Jason Blum, CEO da Blumhouse, disse em entrevista ao Screen Rant em junho deste ano que ‘Halloween Ends’ é o último filme que o estúdio possui os direitos legais de produção. Ele disse ainda que o público “ficará muito feliz” com o clímax final da trilogia.

“Eu não disse que vai ser o último filme de Halloween. É o nosso último filme de Halloween. Não temos mais direitos para fazer mais Halloween, então volta para Malek [Akkad] e o que ele faz, só ele sabe, mas terminamos. Este é o nosso último, e acho que as pessoas ficarão muito felizes”, disse Jason Blum.