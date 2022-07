Sessão da Tarde: ‘A Fabulosa Gilly Hopkins’ precisou trocar ator durante produção

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (20) o filme “A Fabulosa Gilly Hopkins″, lançado em 2015. O longa é estrelado por Sophie Nélisse (”A Menina que Roubava Livros”), Kathy Bates (”Louca Obsessão”) e Glenn Close (”A Esposa”).

O filme é baseado no livro de mesmo nome da escritora estadunidense Katherine Paterson. Ele segue a adolescente Gilly Hopkins (Sophie Nélisse), que tem 12 anos de idade e já passou por diversos lares adotivos.

Tudo muda, porém, quando ela é enviada para a casa da uma família muito estranha, os Trotter. Ela conhece Maime Trotter (Kathy Bates), com quem acaba estabelecendo um vínculo. Logo elas armam um plano de fuga, para finalmente encontrar a mãe biológica de Gilly.

Confira três curiosidades sobre “A Fabulosa Gilly Hopkins″, segundo o IMDb:

Ator precisou ser substituído

O Sr. Randolph seria interpretado originalmente pelo ator Danny Glover - conhecido por seu papel na franquia “Máquina Mortífera”. Contudo, por conflitos em sua agenda de trabalho, precisou ser substituído por Bill Cobbs. Ele já é um rosto recorrente em filmes fantásticos, como “Oz: Mágico e Poderoso” e “Uma Noite no Museu”.

Livro da mãe, filme do filho

O filme foi inspirado na obra de Katherine Paterson, mais conhecida por outro livro, “Ponte para Terabítia” - que também já foi adaptado para o cinema. Para levar “A Fabulosa Gilly Hopkins″ para as telas do cinema, o estúdio convidou David Paterson, filho da autora do livro.

Olha ela ali!

Tal qual Stan Lee nos filmes da Marvel ou Stephenie Meyer em “A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2”, a autora do livro faz uma participação especial no longa. Ela assume o papel de uma balconista na cena da rodoviária e ela até aconselha a personagem principal, Gilly, a verificar os livros.

