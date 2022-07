Pantanal: Irma ganha poderes ao engravidar e um peão está de volta ao remake

Depois de passar quase o remake de “Pantanal” inteiro procurando um amor, Irma (Camila Morgado) se apaixonou por Trindade (Gabriel Sater) e acaba engravidando do peão, que tem pacto com o demônio e vai abandonar a personagem.

Em cenas que ainda estão por vir, a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) vai se recuperar de mais uma decepção amorosa (a primeira foi com José Leôncio) e começa a sentir que algo em seu corpo está diferente. Em breve, ela vai adquirir poderes sobrenaturais referentes ao pai de seu filho.

Tudo acontecerá quando Tenório (Murilo Benício) contrata um pistoleiro para acabar com a vida de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e também da família dele. Na cena, Irma sentirá que Zé Lucas (Irandhir Santos) passa por sérios problemas.

Pantanal: Trindade (Gabriel Sater) será pai do filho de Irma (Camila Morgado) (Reprodução/Globo)

Em seguida, todos acabam sabendo que o filho mais velho do rei do gado de “Pantanal” sofreu um atentado enquanto andava a cavalo. Além da forte notícia, a filha de Mariana (Selma Egrei) avisa que ele está bem, mesmo ferido.

Mesmo acreditando que o filho está vivo, Zé Leôncio convoca todos os funcionários para encontrar o herdeiro quando amanhecer, mas a personagem de Camila Morgado garantirá que Lucas está em um local seguro, deixando Mariana sem entender: “O quê?! Mas… O que é que você está dizendo?”, vai perguntar a avó de Jove.

O retorno de Zaquieu

A chalana não para de funcionar e, neste sábado (23), Zaquieu (Silvero Pereira) resolve voltar ao Pantanal em busca de um novo propósito, já que sabe que Filó (Dira Paes) não o deixará chegar perto de sua cozinha.

Ao colocar os pés na fazenda de José Leôncio, o mordomo dirá que a mansão dos Novais não é o mesmo lugar sem Mariana e, por isso, ele decidiu voltar ao bioma. Em seguida, o mordomo vai ao galpão dos peões e pergunta quem poderia ensiná-lo a cavalgar.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) são surpreendidos por uma onça (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, Alcide, que está agora entre os funcionários de José Leôncio, decide ajudar e coloca Tibério (Guito) no meio. Logo na primeira saída os dois são surpreendidos com o esturro de uma onça, que apavora os cavalos e mais ainda Zaquieu. A onça parece ir na direção deles, que estão desarmados, sem ter como se proteger.

Após Alcides dizer a Zaquieu que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, o peão o orienta a correr, para desespero do novato, mas eles conseguem fugir e, diferentemente do que se pode imaginar, a situação não inibe a vontade de Zaquieu.

