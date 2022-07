O que está por trás do vestido de Lívian Aragão, utilizado na CCXP Awards 2022

De vestido preto e curto com cortes nas laterais, Lívian Aragão esteve dentre as personalidades que marcaram presença na primeira edição da CCXP Awards, na sexta-feira (15). Com um look fashionista, a atriz e desfilou pelo red carpet e teve um espaço no palco, ao lado de Tiago Abravanel durante a premiação.

De acordo com a artista, o vestido escolhido para o evento é de Patrícia Bonaldi, com um toque fashionista. “Sou muito fã dela, então quis trazê-lo. Quis refletir um pouco mais a minha essência, um pouco da modernidade e da seriedade. A gente é versátil e é bom trazer isso para o look”, revelou ela, em conversa com a equipe do Metro World News.

Lívian compôs seu look com um par de saltos pretos e brincos de argola, além de um penteado com cachos soltos. Na premiação, a atriz esteve ao lado de Tiago Abravanel nos palcos e não se limitou apenas a um tipo de vestimenta.

Durante o evento, a atriz trocou o vestido preto por um blazer e calça social rosa sofisticados, adicionando um cropped laranja por dentro.

Lidando com os haters

Ambientada no universo virtual, Lívian Aragão sabe bem como lidar com os haters. Questionada se considera a si mesma como uma pessoa calejada por se deparar com autores de comentários negativos na internet, a artista disse que nunca sabem de onde vem as falas, então isso faz com que só continuem “levantando nossa bola”. “Falem bem ou falem mal, mas estão lá falando”, disse ela.

Embora estivesse impossibilitada de revelar detalhes seus trabalhos futuros, Lívian afirmou que há projetos de filme e internet chegando. “Não posso falar muito, mas tem coisas em andamento”, afirmou.

CCXP Awards 2022

Evento ocorrido na sexta-feira (15), trouxe a primeira edição de premiação e tapete vermelho na Sala São Paulo, centro da capital paulista. Diversos artistas e influenciadores foram destaques da noite, além de prestigiar e concorrer as premiações reconhecidas.

Com a cerimônia apresentada por Tiago Leifert, 32 troféus foram entregues no total dentro de seis categorias principais. Foram elas: Filmes, Séries, Quadrinhos, Literatura, Games & eSports e Creators, além das Homenagens Especiais.

